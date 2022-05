Gael Monfils i dalje ne zna kako pobijediti Novaka Đokovića; na ruku mu nisu išli ni vremenski uvjeti, jer do prekida zbog kiše držao se sasvim solidno

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković uspješno je prošao prvu prepreku na ATP 1000 zemljanom turniru u Madridu. U meču drugog kola, u dva seta, svladao je Francuza Gaela Monfilsa.

Đoković je slavio s uvjerljivih 6:3, 6:2 čime je nastavio savršeni niz protiv trenutačno 21. tenisača na svijetu. Naime, bio je ovo njihov 18. međusobni meč u karijeri te osamnaesta pobjeda srpskog tenisača. Inače, tek su drugi put u karijeri, na ATP razini, igrali na zemljanoj podlozi.

Do 2:2 u prvom setu bolje je na terenu djelovao Francuz Monfils, no u tom trenutku je meč prekinula kiša. Nastavilo se igrati pod krovom i taj je trenutak posve okrenuo situaciju na stranu Đokovića koji je dominirao do kraja.

Spomenimo kako je s odličnim igrama ove sezone nastavio Đokovićev sunarodnjak Miomir Kecmanović koji je svladao Aleksandra Bublika 6:4, 7:5 čime je osigurao meč drugog kola protiv Rafaela Nadala koji se vraća na terene nakon stanke koja je trajala od finala Indian Wellsa.

ATP Madrid, 1. kolo:

Hubert Hurkacz (Polj/12) - Hugo Dellien (Bol) 7:5, 6:7(11), 6:3

Miomir Kecmanović (Srb) - Aleksander Bublik (Kaz) 6:4, 7:5

Roberto Bautista (Špa/17) - Jenson Brooksby (SAD) 6:0, 6:2

Marin Čilić (Hrv) - Albert Ramos-Vinolas (Špa) 6:3, 3:6, 6:4

Christian Garín (Čil) -. Frances Tiafoe (SAD) 6:1, 6:3

2. kolo:

Andrej Rubljov (6) - Jack Draper (VB) 2:6, 6:4, 7:5

Novak Đoković (Srb/1) - Gael Monfils (Fra) 6:3, 6:2

WTA Madrid, osmina finala: