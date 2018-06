Francuzi su nešto naučili od Dalića: Sad znamo kako zaustaviti Messija

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps dan uoči utakmice osmine finala na Svjetskom prvenstvu protiv Argentine (Kazanj, 16 sati) izjavio je kako zna kako zaustaviti najboljeg argentinskog igrača Lea Messija...

'Messi je Messi, pa on je zabio 65 golova u 127 utakmica za reprezentaciju. Nadamo se kako ćemo ga limitirati iako znamo da je njemu potrebno vrlo malo prostora kako bi napravio razliku. No, kada igrate protiv Argentine i Leo Messi je na terenu, tada postoji nekoliko načina da se ograniči njegov utjecaj na razvoj događaja. Vidjelo se to na susretima protv Islanda, a posebno protiv Hrvatske', rekao je uoči utakmice osmine finala SP-a francuski izbornik Didier Deschamps.