Leo Messi svojom porukom ujedinio Argentince i uzvratio svojim kritičarima

Teškom mukom Argentina se provukla u osminu finala SP-a. 'Gauči' su opasno 'visili', Nigeriju su pobijedili 2:1 golom Roja u 86. minuti utakmice, a momčad je - na terenu i izvan njega - praktički vodio Leo Messi. Nakon velike drame obratio se argentinskoj javnosti i navijačima...

No, bilo je tu svega. Argentina je u osmini finala, ali igra 'gauča' ne oduševljava. Dapače, sad će se tek vidjeti koliko vrijedi ova Argentina jer u osmini finala ide na Francuze. No, prije toga se Leo Messi odlučio obračunati sa svim kritičarima. Da, bilo je i takvih i to poprilično. I nisu škrtarili s uvredama. Posebice nakon što ih je Dalićeva Hrvatska razmazala i ponizila uvjerljivom pobjedom 3:0.

'Istina, bili smo mrtvi', započeo je Messi i nastavio:

'I znali smo da će biti teško, ali smo isto tako znali da ćemo pobijediti Nigeriju. Jednostavno, nismo zaslužili ispasti. Znali smo da je Bog uz nas i da nam neće dati da završimo SP ovako rano. U isto vrijeme nitko od nas nije očekivao da će biti ovako komplicirano. Kritike? Neke smo zaslužili, ali većinu nismo. Posebice ne uvrede. Nemaju oni pojma kroz što smo sve prolazili... Ti koji su se okomili na nas sada neka pate!'

Osvrnuo se Messi i na grupnu fazu natjecanja.

'Puno smo toga prošli otkako je krenulo Svjetsko prvenstvo. U prvoj smo utakmici nezasluženo ostali bez pobjede, u drugoj nismo bili krivi, a sada smo iskoristili svoju posljednju šansu', iskren je Messi koji napominje: