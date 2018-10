Francuski 'izdajnik' poput našeg Kalinića: Navijači ga ne žele više nikad u reprezentaciji

Iako postoji mogućnost da bude pomilovan i vraćen u reprezentaciju, anketa dnevnika L'Equipe pokazala je da Adriena Rabiota više od 70 posto Francuza ne želi ponovo vidjeti u dresu aktualnog prvaka svijeta...

Taj je potez Adriena Rabiota izazvao nevjericu u Francuskoj, a vjerojatno je zbog njega požalio s obzirom da je odbio biti dio zlatne generacije koja je osvojila SP, iako to nikad nije javno priznao.

Izbornik Deschamps u novom ciklusu odbija zvati u reprezentaciju igrača koji ga je iznevjerio kad je to bilo najvažnije, no vjeruje se da bi do Eura 2020. godine mogao biti pomilovan, jer jedan je od najboljih Francuza u središnjem dijelu terena.

'Manji radnik od Matuidija, ali bolji tehničar. Manji dio terena pokriva od Kantea, ali ima bolji pregled igre. Manje utakmica odlučuje od Pogbe, ali daje veću sigurnost momčadi,' tako L'Equipe opisuje igru Rabiota kojeg su ovog ljeta u svoje redove pokušali dovesti Barcelona i Juventus, no Parižani su ga uspjeli zadržati.

Međutim, poput Nikole Kalinića čije je izbacivanje iz reprezentacije od strane Zlatka Dalića podržano od većeg dijela hrvatskih navijača, u Francuskoj većina ne želi više nikad vidjeti u dresu izabrane vrste Rabiota. Naime, anketa najuglednijeg sportskog francuskog dnevnika pokazala je da više od 70% ispitanika ne želi njegov povratak u reprezentaciju, a ako će ih Deschamps poslušati, Adrien bi se mogao naći na 'crnoj listi' na kojoj se već duže vrijeme nalazi Karim Benzema...