[FOTO] Sramotne scene u Roland Garrosu; pobjednicu odvezli s terena u invalidskim kolicima, a suparnica vikala: Odje..

Nizozemka Kiki Bertens plasirala se u treće kolo Roland Garrosa nakon pobjede protiv Talijanke Sare Errani 7:6 (5), 3:6, 9:7, a poslije meča dogodile su se ružne scene

Bio je to neobičan meč u kojem smo vidjeli čak 24 breaka i koji je trajao tri sata i 11 minuta. U zadnjem setu Niozemka se borila s velikim bolovima i grčevima, ali to je razljutilo njezinu suparnicu koja je smatrala da Bertens glumi te ju je Errani provocirala stenjanjem i gestama. No to nije bio sve!