Skandal na Roland Garrosu; prekinuta novinska konferencija Novaka Đokovića, jer je iskreno govorio ono što očigledno nije smio

Roland Garros suočen je s brojnim problemima, a sada se dogodio novi, jer su organizatori prekinuli novinsku konferenciju Novaka Đokovića zbog pitanja koja im se očigledno nisu svidjela

'Mislim da je to stres ako izaberete to gledati kao stres. Ja sam izabrao da to kod mene neće biti slučaj. U pitanju su stvari na koje ne mogu utjecati. Mogu samo probati dovesti se u situaciju da igram dobro, da budem negativan na testu, ali ako se dogodi rezultat koji nije negativan onda, to vam je, što vam je. Treba to prihvatiti', rekao je prvi igrač svijeta te dodao:

'Stvarno je tužno što su neki igrači baš tako diskvalificirani iz glavnog dijela turnira, neki i iz kvalifikacija. Volio bih da su oni koji su bili pozitivni na testu, 24 sata kasnije, još jednom bili testirani, kako bi se utvrdilo da li je ono bilo 'lažno pozitivan' rezultat, ili stvarno pozitivan. Ako je dvaput bio pozitivan rezultat, onda bi, naravno, takav igrač trebao biti van turnira, ali ako je u pitanju lažno pozitivan prvi rezultat, treba mu se dozvoliti da igra. A to nije bio slučaj ovdje, to nije bio slučaj ni u New Yorku, ali je možda na nekim drugim ATP turnirima. Zato je sve to malo zbunjujuće.'