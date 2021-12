[FOTO] Minimalno slavlje Real Madrida! Gostima iz Bilbaa presudila slučajna asistencija Luke Modrića za Karima Benzemu

U odgođenom susretu devetog kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na Santiago Bernabeu pobijedio Athletic Bilbao sa 1:0

Pogodak odluke zabio je Karim Benzema u 40. minuti na asistenciju Luke Modrića. Asensio je pucao s ruba kaznenog prostora, Unai Simon je obranio, a lopta se odbila do Modrića koji je opalio iz prve. Međutim, kapetan hrvatske reprezentacije je loše zahvatio loptu gurnuvši je do Benzeme koji je lagano zabio u praznu mrežu.

Bila je to Lukina peta asistencija ove sezone u svim natjecanjima, dok je Benzema postigao 35. gol u 46 susreta ove godine u svim natjecanjima. Bio je to ujedno i njegov 14. pogodak u 24 susreta protiv baskijskog sastava. Uz Granadu to je momčad kojoj je Francuz najviše zabio.

Modrić je igrao do 70. minute kada ga je zamijenio Federico Valverde.

Real Madrid sada vodi na ljestvici sa 36 bodova, Atletico Madrid i Real Sociedad imaju po 29 bodova, a Sevilla 28. Barcelona je sedma sa 23 boda, dok je Athletic Bilbao stepenicu niže sa 20 bodova.