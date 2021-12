[FOTO] Milan se na uvjerljiv način vratio na pobjednički put u talijanskom prvenstvu; Napoli ispustio veliku prednost

Vodeći sastav talijanskog nogometnog prvenstva Napoli u susretu je 15. kola na gostovanju kod Sassuola odigrao 2:2 iako je vodio sa 2:0.

Napoli je poveo 2:0 gogocima Fabiana Ruiza u 51. i Mertensa u 59. minuti te se činilo kako je osigurao tri boda, no u 71. minuti Scamacca je atraktivnim potezom prepolovio zaostatak Sassuola da bi kapetan Ferrari glavom u 89. minuti poravnao na 2:2. Domaći sastav je čak u sudačkoj nadoknadi preko Defrela stigao i do trećeg gola, no nakon intervencije VAR-a taj gol je poništen zbog prethodnog prekršaja na Rrahmaniju.