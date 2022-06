[FOTO] Leo Messi se iživljavao na nemoćnim i nedoraslim Estoncima; utrpao im je čak pet golova

Argentinci su na neutralnom terenu u Španjolskoj u prijateljskoj utakmici u Pamploni odmjerili snage s Estonijom. I nisu imali milosti, pobijedili su 5:0, a svih je pet golova zabio Leo Messi

Leo Messi ne može se pohvaliti nekom bajnom sezonom u PSG-u, no čini se da se razigrao sad, po svršetku sezone i to u dresu reprezentacije.

Na najgori su način to osjetili nogometaši Estonije koji su s Argentinom u španjolskoj Pamploni u nedjelju odigrali prijateljsku utakmicu.

Prvi je pao već u 9. minuti iz penala, a za 2.0 je Messi zabio u 45. minuti, na samom kraju prvog poluvremena.

U nastavku je samo nastavio puniti mrežu nemoćnih i nedoraslih Estonaca te ih je 'počastio' golovima u 47., 71. i 76. minuti.

Do sada je Messi samo jednom zabio pet golova na utakmici i to u ožujku 2012. godine u pobjedi Barcelone 7:1 nad Bayerom Leverkusenom u Ligi prvaka. To je bio i prvi put da je neki igrač postigao pet golova u jednoj utakmici Lige prvaka.

Sjajni Argentinacje šest puta u karijeri zabio po četiri gola na susretu, no u dresu Argentine nikada nije zabio više od tri gola. Messi je do sada postigao 86 golova u 162 nastupa za reprezentaciju.

Posljednji igrač koji je zabio pet golova na jednoj utakmici u dresu 'gauča' bio je Jose 'Charra' Moreno 1942. godine u pobjedi 12:0 protiv Ekvadora u Copa America.