'Farmaceuti' moraju bez Krstanovića i Lime, a Varaždin se očajnički bori za ostanak u ligi

Prvu utakmicu današnjeg programa 24. kola Hrvatski Telekom Prve lige u Koprivnici igraju Slaven Belupo i posljednje plasirani Varaždin (Arenasport 3, 17 sati)

Slaven Belupo nakon velike domaće pobjede nad Hajdukom nije oduševio na gostovanju kod davljenika Istre. Uspjela je Stipićeva momčad osvojiti bod u Puli pa si nije značajno zakomplicirala situaciju u borbi za ostanak budući da je zadržala rivale na ugodnoj bodovnoj distanci. Rano je povela Istra golom Rafe Paeza , no već nakon pola sata igre rezultat je izjednačio iskusni Krstanović koji je još jednom pokazao da je u odličnoj formi. Stipić je pred gostovanjem u Puli najavio lov na tri boda, no na kraju je i sam priznao da je podjela bodova s Pulom bila realan ishod s obzirom na prikazano od obje momčadi.

'Biti će to dobra utakmica, a nadam se našoj pobjedi. Moramo od prve do posljednje minute biti spremni. Taj osjećaj je u meni, taj osjećaj je u svlačionici, radujemo se utakmici i uvjereni smo da smo bolja ekipa. U posljednje smo dvije utakmice osvojili četiri boda, a saznanje da smo ih zaslužili čini nas optimističnima. Toplak je Varaždinu unio svoje vrijednosti, ne predaju se i napadaju. Jako su zanimljiva ekipa s dobrim krilima i Benkom koji tuče, lupa i zadržava loptu. Imaju određeno oružje, vole nekontrolirano stanje i stres, ali mi ćemo se koncentrirati na sebe', rekao je trener 'farmaceuta', a prenosi Dvoznak.com .

Varaždin je i dalje posljednjeplasirana momčad lige, no u klubu se osjeća pozitivna atmosfera otkako je Bonačića na klupi zamijenio Samir Toplak. U debiju je Toplak upisao vrijednu pobjedu na gostovanju kod svog bivšeg kluba Intera, no nakon toga prošlog je tjedna pred vlastitim navijačima doživio poraz od Lokomotive. Loše je Varaždin započeo utakmicu i zasluženo je imao dva gola zaostatka na poluvremenu, no u nastavku susreta se Toplakova momčad probudila i pravo je čudo da nije zatresla mrežu gostiju.

Toplak je optimističan pred lokalnim derbijem.

'Biti ćemo još jači nego protiv Lokomotive. Ekipa izgleda sve bolje i najveći nam je neprijatelj vrijeme. Optimizam mi daje činjenica da igrači brzo usvajaju neke moje filozofije. Dobro smo se pripremili i vrlo smo koncentrirani da iz Koprivnice donesemo nešto. Srećom po nas, Krstanović nema pravo nastupa, ali Koprivničani su puni samopouzdanja, čak i pozitivno bahati. Bitno je da greške koje radimo svedemo na najmanju moguću mjeru. Pobijediti će ekipa koja dobije bitku u sredini terena', kaže trener Varaždina Samir Toplak.