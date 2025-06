Fantastični PSG pregazio Inter Miami i plasirao se u četvrtfinale SP-a

PSG nije dao disati Messijevoj momčadi. Parižani su visokim pritiskom potpuno onemogućili Interu za izađe sa svoje polovice, Messi i Suarez su u napadu bili odsječeni i utakmice ja na trenutke izgledala kao da seniori igraju protiv veterana.

Gotovo svaki napad Francuza je bio opasan, a u 39. minuti Ruiz je natjerao obranu Intera na pogrešku. Lopta je došla do Barcole koji ju je proslijedio do pravovremeno utrčalog Ruiza, a on je krasno u sredini našao Nevesa. Portugalac je došao iz drugog plana i rutinski zabio za 2:0. Bila je to jako lijepa akcija.

Sva neizvjesnost nestala je u završnici prvog dijela kad je Hakimi ubacio s desne strane, a Aviles nespretno skrenuo ubačaj u vlastiti gol za 3:0. Par trenutaka kasnije opet je PSG odigrao prekrasnu akciju, a Hakimi je iz drugog pokušaja uspio zabiti za 4:0.

Prvak Europe je vidno povukao kočnicu u nastavku, možda i iz poštovanja prema svojem bivšem igraču Lionelu Messiju. Parižani su spustili ritam pa je i Inter imao nekoliko dobrih prilika, ali ih nije uspio realizirati.