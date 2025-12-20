Evo zašto Boban neće gledati Dinamo protiv Lokomotive

Dinamo eventualnom pobjedom može, barem do sutra, pobjeći Hajduku na četiri boda prednosti i otići u pobjendičkom tonu na zimsku stanku.

Na današnjoj utakmici neće biti Zvonimira Bobana. Dinamov šef je inače redovit u Maksimiru, ali večeras će izostati zbog bolesti. Boban je dobio temperaturu te će utakmicu gledati kod kuće.

Dinamu će ovo biti zadnja utakmica u ovoj kalendarskoj godini. Prva utakmica u 2026. bit će mu ona protiv FCSB-a 22. siječnja na Maksimiru, a SHNL nastavlja tri dana kasnije u gostima kod Osijeka.