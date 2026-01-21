Evo što je rekao najbolji igrač utakmice protiv Hrvatske

Hrvatska tako u drugi krug ide bez bodova, a tamo će igrati protiv Islanda, Slovenije, Mađarske i Švicarske. Već u petak će izabranici Dagura Sigurdssona igrati protiv Islanda i to bi mogla biti jedna od ključnih utakmica jer su Islanđani uz Sloveniju i Švedsku prenijeli po dva boda.

Hrvatskoj će za prolazak u polufinale najvjerojatnije trebati sve pobjede u drugom krugu. U nekim kombinacijama, moguće je proći i sa šest bodova, ali tada bi Hrvatska morala imati najbolji međusobni omjer u krugu od vjerojatno tri reprezentacije.

'Osjećaj je trenutno odličan. Ova utakmica je pokazala koliko smo narasli', rekao je najbolji igrač utakmice, legendarni vratar Andreas Palicka za SVT Sport.

'Svi nastupaju na visokoj razini. A publika ovdje u Malmou nudi fantastičan ambijent. Ovo je večer zbog koje ćete biti sretni i ponosni kad legnete u krevet', rekao je Palicka.

'Ovo je bila naša najteža utakmica na ovom turniru i to protiv najbolje momčadi kad smo znali da je važno osvojiti dva boda. Najviše napora, ali mislim da smo i dali najviše', rekao je Max Darj.