Evo što je rekao izbornik Srbije nakon dramatičnog poraza od Turske

Obje su momčadi u meč ušle neporažene (4-0), a ogled je odlučen u samoj završnici. Tridesetak sekundi prije kraja Turska je imala samo poen prednosti, ali je Alperen Sengun ukrao loptu Marku Guduriću, a Shane Larkin s dva slobodna bacanja donio +3 svojoj momčadi. Nikola Jokić je pokušao tricom izboriti produžetak, no promašio je, a Sengun s linije slobodnih bacanja potvrdio veliko slavlje Turaka.

Pešić: ‘Detalji su odlučili’

‘Prije svega, čestitke turskom timu, ali i našim igračima. Oba sastava odigrala su možda i najbolju utakmicu na ovom prvenstvu do sada. Presudili su detalji – njihovi šutevi za tri poena i nekoliko skokova u napadu. I mi smo zaslužili pobjedu, ali oni su u ključnim trenucima bili koncentriraniji’, rekao je nakon susreta izbornik Srbije Svetislav Pešić.

Srpski stručnjak naglasio je kako je Turska iznenadila odličnim šuterskim večerom (18 trica iz 31 pokušaja). ‘Blizu smo najboljima, ali na ovakvim utakmicama odlučuju sitnice. Ponestalo nam je i snage, a nekoliko važnih skokova otišlo je na njihovu stranu’, dodao je.

Problemi s ozljedama

Pešić je otkrio i kako su ozljede poremetile ritam Srbije: ‘Avramović je ozlijedio petu i nije mogao nastaviti, a i mali Tristan nije bio spreman. Na ovakvom turniru svi su važni, pa i oni koji igraju samo nekoliko minuta.’

O suđenju: ‘Moramo se prilagoditi’

Na pitanje o sucima, Pešić je bio odmjeren: ‘Kriterij je bio isti s obje strane. Dozvoljava se kontakt igra i mi se tome moramo prilagoditi. Voljeli bismo da više paze kad se lopta spušta Jokiću, ali to je dio igre. Suđenje je bilo korektno.’

Srbija sada ima dva dana odmora za pripremu dvoboja osmine finala protiv Finske, u kojem će tražiti povratak na pobjednički put.