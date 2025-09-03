Njemačka 'demolirala' Fince i ostavila ih na minus 30

Njemačka je od samog početka nametnula ritam i već sredinom prve četvrtine povela 14:6. Finci su nakratko uhvatili priključak pa je prva dionica završila 21:19 za Nijemce. No, u drugoj četvrtini uslijedila je prava dominacija – prednost je narasla na +12 (41:29), a poluvrijeme je zaključeno serijom 7:0 za 50:36.

U nastavku se razlika samo povećavala. Treća četvrtina donijela je vodstvo od dvadeset koševa (69:49), a na početku posljednje četvrtine Njemačka serijom koševa odlazi na +25 (77:52). U tom trenutku pitanje pobjednika bilo je odavno riješeno.

Najbolji igrač Njemačke bio je Franz Wagner s 23 koša, dok je Dennis Schroder dodao 16. Kod Finske su se istaknuli Olivier Nkamhoua sa 16 i NBA zvijezda Lauri Markkanen s 11 koševa i 9 skokova.

Njemačka je tako osigurala prvo mjesto u skupini B i u osmini finala ide na Portugal. Finska je završila treća te će u nokaut fazi igrati protiv poraženog iz večerašnjeg dvoboja Srbije i Turske.