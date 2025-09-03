Kakva luda utakmica! Turska u dramatičnom obračunu pobijedila Srbiju

Košarkaši Turske potvrdili su sjajnu formu na Eurobasketu ostvarivši i petu pobjedu u isto toliko utakmica grupne faze. U Rigi su u derbiju skupine A svladali Srbiju 95:90 i tako osigurali prvo mjesto
Takav rasplet znači da će Srbija, koja je završila kao drugoplasirana, u osmini finala igrati protiv neugodne Finske. Turska će pak imati puno lakši posao protiv Švedske, koja je upisala samo jednu pobjedu i u nokaut fazu ulazi kao potpuni autsajder.
Srbija je odlično otvorila utakmicu i povela, ali nakon pet minuta Turska na krilima raspoloženog Alperena Şengüna dolazi do preokreta i vodstva 13:11. Uslijedila je napadačka kriza Srbije, tijekom koje tri i pol minute nisu postigli koš, pa su Turci pobjegli na 19:11.
Prvu dionicu obilježio je Filip Petrušev, a Srbija je uspjela smanjiti zaostatak na 19:18. U drugoj četvrtini vodstvo se nekoliko puta izmjenjivalo, a Nikola Jokić vratio je Srbiju u igru te je njegova reprezentacija na poluvrijeme otišla s prednošću 49:46.
U trećoj četvrtini ponovno se igralo koš na koš. Kenan Sipahi i Jokić razmijenili su trice, a prednost se selila s jedne na drugu stranu. Na ulasku u posljednju dionicu Turska je imala minimalnih 74:73.
Jokić je u posljednjoj četvrtini još jednom preuzeo odgovornost i donio prednost Srbiji, a Marko Gudurić pogodio je važnu tricu za 83:79. Ipak, Turska nije odustajala. Četiri minute prije kraja Furkan Korkmaz nepotrebno je faulirao Stefana Jovića, no srpski razigravač promašio je dodatno bacanje pa Srbija nije uspjela odmaknuti.
Na drugoj strani Şengün je uzvratio pogotkom pod prekršajem, ali ni on nije realizirao slobodno bacanje. Ključni trenutak dogodio se dvije minute prije kraja kada je Sehmus Hazer pogodio tricu za vodstvo Turske 89:88. Srbija je preko Jokića ponovno povela u posljednjoj minuti (90:89), no završnica je ipak pripala Turcima.
Şengün je s linije slobodnih bacanja donio 91:90, a Srbija više nije uspjela odgovoriti. Konačnih 95:90 značilo je veliko slavlje Turske i potvrdu prvog mjesta u skupini A.
Tursku je do važne pobjede nosio sjajni Alperen Şengün, koji je briljirao s 28 koševa, 13 skokova i osam asistencija. Veliku podršku imao je u Shaneu Larkinu, koji je ubacio 23 koša, pogodio pet trica te podijelio devet asistencija. Dvoznamenkasti učinak ostvarili su i Cedi Osman s 16 te Ercan Osmani s 10 koševa.
Kod Srbije je najefikasniji bio Nikola Jokić s 22 koša i devet skokova. Uz njega su se istaknuli Marko Gudurić s 11 koševa, dok su Filip Petrušev, Nikola Jović i Stefan Jović dodali po 10 koševa.