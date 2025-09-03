Kakva luda utakmica! Turska u dramatičnom obračunu pobijedila Srbiju

Košarkaši Turske potvrdili su sjajnu formu na Eurobasketu ostvarivši i petu pobjedu u isto toliko utakmica grupne faze. U Rigi su u derbiju skupine A svladali Srbiju 95:90 i tako osigurali prvo mjesto

Takav rasplet znači da će Srbija, koja je završila kao drugoplasirana, u osmini finala igrati protiv neugodne Finske. Turska će pak imati puno lakši posao protiv Švedske, koja je upisala samo jednu pobjedu i u nokaut fazu ulazi kao potpuni autsajder.

Srbija je odlično otvorila utakmicu i povela, ali nakon pet minuta Turska na krilima raspoloženog Alperena Şengüna dolazi do preokreta i vodstva 13:11. Uslijedila je napadačka kriza Srbije, tijekom koje tri i pol minute nisu postigli koš, pa su Turci pobjegli na 19:11. Prvu dionicu obilježio je Filip Petrušev, a Srbija je uspjela smanjiti zaostatak na 19:18. U drugoj četvrtini vodstvo se nekoliko puta izmjenjivalo, a Nikola Jokić vratio je Srbiju u igru te je njegova reprezentacija na poluvrijeme otišla s prednošću 49:46. U trećoj četvrtini ponovno se igralo koš na koš. Kenan Sipahi i Jokić razmijenili su trice, a prednost se selila s jedne na drugu stranu. Na ulasku u posljednju dionicu Turska je imala minimalnih 74:73.

Turska - Srbija, košarka, Eurobasket 2025. Izvor: EPA / Autor: TOMS KALNINS







+15 Turska - Srbija, košarka, Eurobasket 2025. Izvor: EPA / Autor: TOMS KALNINS