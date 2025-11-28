Evo kolike su šanse Dinamu i Rijeci za prolazak dalje u Europi

EUROPSKA LIGA

Hrvatski predstavnici ovog tjedna u Europi su osvojili jedan bod.

Dinamo je u 5. kolu Europske lige izgubio 4:0 kod Lillea, a Rijeka je odigrala bez pogodaka u 4. kolu Konferencijske lige s AEK-om iz Larnace.

Dinamo tri kola prije kraja ima sedam bodova i očekuje se da će mu trebati jedna pobjeda za prolazak u top 24. Zagrebački klub dočekuje Betis i Steauu, a gostuje Midtyllandu.

Stranica Football Meets Data daje Dinamu 75 posto šansi za top 24 i samo jedan posto za top 8. Podsjetimo, prvih osam klubova prolazi izravno u nokaut-fazu, a klubovi od 9. do 24. idu u play-off.

Rijeka u Konferencijskoj ligi treba jednu pobjedu, a možda joj budu dovoljna i dva remija. Dočekuje Celje i gostuje Šahtaru, a daje joj se 52 posto šansi za top 24 i 0.1 posto za top 8.

