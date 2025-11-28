Vukovar od 18 sati dočekuje Osijek; evo gdje gledati derbi začelja

U 14 odigranih kola Osijek je uspio upisati samo dvije pobjede, posljednju prije točno dva mjeseca protiv Gorice, a do prve pobjede u sezoni je stigao baš protiv današnjeg protivnika Vukovara (18 sati, MAXSport, MAXtv) . No, bilo je to još 14. rujna, a Osijek je svojoj Opus Areni slavio 4:0.

Osijek je najveće razočaranje dosadašnjeg dijela SuperSport HNL-a, momčad za koju se očekivalo da će se boriti za sam vrh u ovom je trenutku na dnu s tek 11 osvojenih bodova.

Novi prvoligaš Vukovar se, očekivano, bori za ostanak. U ovom trenutku je momčad trenera Silvija Čabraje posljednja, ima 11 bodova i lošiju gol-razliku od Osijeka iako imaju identičan učinak - dvije pobjede, pet remija i sedam poraza.

Slavonski derbi je tako na rasporedu danas, baš na 'crni petak', u Vinkovcima. No, prije svega je to derbi začelja u kojem će veću šansu za pobjedu imati momčad koja će se prije adaptirati na loš teren u Vinkovcima.

'Kako nama, tako i njima. Teško se možete pripremiti za to. Vukovar nema uvjete kao mi za trening, pa dođu u Koprivnicu na 'biljarski stol' pa im nije lako. Ovaj puta ćemo se morati pripremiti na kišu, na takav travnjak. Vrijedni ljudi u Vinkovcima su ga očistili poslije snijega. Bit će kakav će biti, ali nije teren isprika. Da se vadimo na to unaprijed, nema smisla i nije moj stil', kazao je u najavi utakmice trener Osijeka Željko Sopić pa se osvrnuo na Vukovarce:

'Za razliku od nas, Vukovar je svjesno gradio momčad za opstanak. Tu su u psihičkoj prednosti. Cijenim Čabraju, znam ga otkako smo počinjali. Ne kažem da Schildenfeld nije to dobro posložio. Početak je bio sezone, igrači dolaze. Imao sam sličnih problema u Poljskoj. Jako su se dobro posložili. Nisu izgubili četiri uoči Koprivnice gdje su bili jako dobro. Pripremit ćemo se s onim s čime raspolažemo i krenuti od prve minute na pobjedu, pa ćemo vidjeti.'

Težak teren brine i trenera Vukovara Silvija Čabraju.

'Da, vjerojatno će teren biti izuzetno težak, kiša je padala, natopljen je još od prošlog vikenda i onog snijega. Znamo da nas očekuje jedna vrlo teška utakmica protiv dobrog suparnika, ali vjerujte dat ćemo sve od sebe da iziđemo iz utakmice kao pobjednici', kaže Čabraja i nastavlja:

'Utakmica začelja, imamo isti broj bodova kao Osijek, oni žele pobjedu kao i mi. A mi moramo razmišljati više o sebi nego o suparniku. Da bismo došli do pozitivnog rezultata, u prvom redu moramo mi biti dobri i kvalitetni, početi zabijati šanse koje stvaramo. Imam se pravo nadati i željeti, a to je da ćemo ovu utakmicu završiti s tri boda.'

