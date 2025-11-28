LILLE - DINAMO 4:0

Legenda Dinama: Sramotno! Padat će glave! Jednom dinamovcu prvom treba dati papire da ide

A.H.

28.11.2025 u 10:56

Lille - Dinamo
Lille - Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Daniel Derajinski/PIXSELL
Dinamo je u petom kolu Europske lige doživio težak poraz na gostovanju u Lilleu (4:0).

'Razočaran sam jako igrom, ali moramo prvo reći da je u Dinamu puno novih igrača i da će proces trajati. Trebat će napraviti novu selekciju, doselekcionirati kompletan kadar. Ovo je dobar period da se vidi tko može nastaviti raditi rezultat u Dinamu, a tko ne', smatra legendarni Dinamov napadač Milivoj Bračun.

'Problem je upravo to – ona početna energija koju je Dinamo imao jednostavno je nestala. To je normalno: kad se napravi pripremni dio, svi misle da će biti u prvih 11 ili 12. Onda se znaju stvoriti i mali klanovi. Ako se nije reagiralo na vrijeme i pročistila svlačionica, onda dođe do problema. I mene je iznenadila ova kriza i neki porazi jer su puna dva mjeseca uigravali jednu formaciju, jedan kostur momčadi. Nakon prvih lošijih rezultata od toga se odustalo i krenulo se u svakakve kombinacije. Beljo je krenuo, Kulenović ulazio u prvih 11, pa Bakrar...'

'Problemi u svlačionici očito postoje. Tko to treba riješiti? To se mora riješiti unutar svlačionice. Najmanji je problem smijeniti trenera - ali momčad ostaje ista. Trebat će padati glave u svlačionici. Prvi je Villar, koji je javno istupio da nije zadovoljan. Čim nije zadovoljan – daj mu papire i neka ide. Tako se to radi. Ponovit ću: ona energija s priprema i početka sezone nestala je jer su svi mislili da su standardni. Ako u tri-četiri mjeseca ne dobiješ četiri-pet pravih prilika, to postane problem i stvara nezadovoljstvo. A ovo kako Dinamo danas izgleda - sramotno. Bez srca, bez ičega. Ušla je apatija. Ili su se prestrašili – to su dvije opcije', rekao je Bračun za Sportklub.

