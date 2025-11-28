Edin Džeko prozvao navijače Fiorentine; evo što su mu odgovorili

U prva dva kola 'pali' su Sigma Olomouc i bečki Rapid, ali u sljedeć dva kola Fiorentina je izgubila od Mainza i atenskog AEK-a.

Pridodamo li tome da u 12 kola Serie A Viole imaju šest remija i šest poraza, odnosno da su bez prvenstvene pobjede, sa samo deset postignutih golova, zvižduci na Artemio Franchi stadionu nisu nikakvo iznenađenje.

Među najiskusnijim igračima momčadi iz Firence je Edin Džeko, pa je baš on hrabro istupio pred novinarima.

'Nešto je u nama trulo. Možete reći i da smo obično go**o i da ne zaslužujemo dres. I to razumijem. Ali, kad igramo na svom stadionu, želim podršku navijača, a ne da mi, kada izgubim loptu, zvižde. Ovo je zajednički problem. I nemam problem ako mi zviždiš na kraju utakmice posebno amo nisam dao sve od sebe, ali tijekom utakmice nam je potrebna podrška. Istina, ne igramo dobro, ali trebamo navijače na svojoj strani', požalio se Džeko.

Vrlo brzo stigao mu je odgovor 'prozvanih', odnosno navijača.

'Fiorentina je zadnja, bez pobjede, a on krivi navijače', 'Istina je da smo loši, ali on je već 'bivši' igrač', ' Žali se, a nije ni dirnuo loptu kako treba'....