LJUTITI NA SAD

S Hrvatskom su u drugoj jakosnoj skupini, ali neće doći za ždrijeb. Razlog? Ne daju im vize

S.Š. / Hina

28.11.2025 u 10:33

Donald Trump i predsjednik FIFA-e President Gianni Infantino
Donald Trump i predsjednik FIFA-e President Gianni Infantino Izvor: EPA / Autor: Annabelle Gordon / POOL
Bionic
Reading

Iran je odlučio bojkotirati ždrijeb skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. nakon što su Sjedinjene Države odbile izdati vize nekolicini članova njihove delegacije, objavio je u petak Iranski nogometni savez.

Ždrijeb skupina Svjetskog nogometnog prvenstva koje će idućeg ljeta ugostiti SAD, Meksiko i Kanada, održat će se 5. prosinca u Washingtonu. No, Iranci su odlučili kako neće sudjelovati u ceremoniji izvlačenja nakon što su SAD odbile izdati vize nekolicini članova delegacije.

'Obavijestili smo FIFA-u da donesene odluke nisu povezane sa sportom i da članovi iranske delegacije neće sudjelovati u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo', objavio je glasnogovornik Iranskog nogometnog saveza na državnoj televiziji.

Lokalni mediji navode kako je među dužnosnicima koji nisu dobili vizu i predsjednik Iranske nogometne federacije Mehdi Taj, kao i izvršni direktor reprezentacije Mehdi Kharati.

Iranska novinska agencija Tasnim još je u listopadu izvijestila da su Amerikanci odbili vize za ukupno sedam iranskih dužnosnika.

Iran se nalazi u drugoj jakosnoj skupini uoči ždrijeba, zajedno s Hrvatskom i još 10 reprezentacija.

Iranci su do sada šest puta sudjelovali na svjetskim prvenstvima i nikada nisu prošli skupinu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PROMJENE U DINAMU

PROMJENE U DINAMU

Boban sprema novi radikalni rez; evo tko sve napušta Dinamo ove zime
LILLE - DINAMO 4:0

LILLE - DINAMO 4:0

Kovačević: Nisu njih trojica krivi, ali...
OGLASIO SE

OGLASIO SE

Pogledajte što je Hezonja objavio nakon nestvarnih scena iz Beograda

najpopularnije

Još vijesti