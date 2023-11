Evo kako su derbi vidjeli treneri Jakirović i Zekić: Nikad nismo imali toliko šansi

'Gabriel je mlad igrač koji oscilira, jako mi je drago što je zabio iznimno važan pogodak i vjerujem da će mu to dići samopouzdanje. Moram pohvaliti sve igrače koji su ušli, dobro treniraju i donijeli su dobar impuls', pričao je trener Dinama te se osvrnuo na povratak Brune Petkovića.

'Dobili smo ravnotežu i balans u igri, preko Ljubičića smo imali šansu za 2:0 i onda smo primili gol iz kontre, a naznačili smo da to ne smijemo dozvoliti. Mogu pohvaliti igrače jer se nisu predavali do zadnje sekunde. Na kraju smo zabili za 2:1 i mogu reći da su nas vile pronosale kod Caktaševog udarca, ali uspjeli smo izvući tri iznimno važna boda.'

'Svatko tko se imalo razumije u nogomet vidi koliko nam je Bruno falio. Ima sposobnost zadržati loptu s dva igrača na leđima, a u zadnjoj trećini je s njim sve to puno opasnije za protivnika. On vidi neke stvari koje mi obični ne vidimo. Zato nam je toliko važan.'

Želio je još nešto reći..

'Drago mi je da momci dobro reagiraju pod pritiskom. Bore se do kraja, ne predaju se i to mi je drago. Zahvaljujem se i publici na podršci, bodrili su nas i tjerali prema naprijed i kad smo primili gol. Tanka je linija između uspjeha i neuspjeha u nogometu.Zagorac? To je sudbina golmana. Nije trebao ići na loptu kod gola, ali nije mu uzdrmana pozicija, ostaje jedinica. Zadovoljan sam i kako Nevistić trenira zadnja dva tjedna, bit će i za njega prilika.