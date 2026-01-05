Evo kako je Dalić reagirao na ozljedu Gvardiola: 'Razgovarao sam s Joškom'

U nedjeljnom ogledu Manchester Cityja i Chelseaja u Premiershipu (1:1) hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol igru je napustio u 51. minuti. Dijagnosticiran mu je prijelom tibije desne noge te će kasnije ovog tjedna biti podvrgnut operativnom zahvatu, a nastavlja se procjena utvrđivanja punog opsega ozljede, o čemu ovisi točna procjena dužine oporavka, piše službena stranica HNS-a.

Branič Vatrenih u kontaktu je s izbornikom Zlatkom Dalićem, a liječnička služba hrvatske nogometne reprezentacije u kontaktu je s liječnicima Manchester Cityja.

'Razgovarao sam s Joškom i izrazio mu punu podršku, uz želju da mu operacija prođe uspješno. Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim klubovima. Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu', poručio je izbornik Dalić.

Gvardiol je ove sezone u elitnom razredu engleskog nogometa odigrao 16 utakmica, uz dva pogotka i dvije asistencije.