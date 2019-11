Evo gdje možete gledati nogometni spektakl na Rujevici; može li Rijeka srušiti europski Dinamo?

U nedjelju će se kompletirati 15. kolo Hrvatski Telekom Prve lige derbijom na Rujevici između Rijeke i Dinama (17.30, Arenasport 1)

Odlazak trenera Bišćana s Rujevice zakopao je ratne sjekire navijačke skupine Armade i Rijekinog predsjednika Miškovića, no dolazak novog trenera Rožmana nije donio željeno poboljšanje u igri i rezultatima. Baš naprotiv, posljednjih tjedana Rijeka ne djeluje uvjerljivo i to se vidi na rezultatima.

'Dinamo ima veliko poštovanje od mene jer se dobro bore u Ligi prvaka. Kvalitetna su ekipa i imaju prepoznatljivu igru koju bih ja htio izgraditi u Rijeci. Želio bih da iz kola u kolo imamo tu kompletnu sliku kakvu ima Dinamo. Zbog toga im se ja divim i mislim da će u nedjelju biti u najboljem mogućem izdanju jer imaju širok kadar i trener će sigurno izabrati najbolje u datom trenutku. Da su u HNL-u na razini iz Lige prvaka oni bi pobjeđivali tri do pet razlike. Imaju odlične igrače i kompletna su momčad, ali mi ćemo se na drugoj strani boriti do zadnjeg daha. Igrači imaju velik motiv i ja bih od njih u ovoj utakmici htio vidjeti inat i timski stav koji nam malo nedostaje u nekim situacijama.'

Dinamo je propustio nevjerojatnu priliku da u srijedu pobjedom nad Šahtarom stigne na korak do povijesnog plasmana u nokaut fazu Lige prvaka. Imao je Dinamo dva gola prednosti nakon devedeset minuta igre, ali u sudačkoj je nadoknadi primio dva gola i prokockao veliku prednost.

Ljut je bio Bjelica jer je Šahtar izjednačujući gol postigao iz jedanaesterca nakon što se sudac konzultirao s VAR-om, ali činjenica je da su prerana opuštenost i neoprezost Teophilea krivci za ispuštenu prednost. Dinamo i dalje ima šansu izboriti nokaut fazu Lige prvaka, no put je sada mnogo teži. Fokus Bjelice i njegovih igrača je na talijanskom gostovanju kod Atalante iako ih prije toga čekaju prvenstveni derbiji s Rijekom i Hajdukom. Činjenica je da Dinamo bez obzira na sjajna europska izdanja djeluje uvjerljivo i u prvenstvu, te s utakmicom manje od prvog konkurenta Hajduka ima četiri boda prednosti na vrhu prvenstvene tablice.

Bjelica vjeruje da šokantan rasplet utakmice sa Šahtarom neće utjecati na igru Dinama:

'Nema za nas odmora. Odmah nakon utakmice u srijedu okrenuli smo se Rijeci. Biti ćemo potpuno spremni i jasno je da je naš cilj pobjeda na Rujevici. Momčad je u odličnom stanju. Igramo odlično, protiv Šahtara smo u oba dvoboja bili odlični. Moji su igrači pokazali da su mentalno jaki, stoga nemam straha prije gostovanja kod Rijeke. Rijeka je zadnjih godina najveći protivnik Dinama. Ove su godine s promjenom trenera malo posustali, ali to je u takvim situacijama normalno. Dvije godine nismo pobijedili na Rujevici? To je svakako izazov za nas, ali znamo se nositi s pritiskom. Biti će određenih promjena u sastavu, to je sigurno.'