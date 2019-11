Evo gdje možete gledati sudar Hajduka i Osijeka; gosti jednom izjavom nabrijali domaće igrače i navijače

U nedjelju su u sklopu 15. kola Hrvatski Telekom Prve lige na rasporedu dva derbija, a prvi se igra od 15 sati na Poljudu na kojem Hajduk dočekuje Osijek (Arenasport 3)

Nakon posljednja dva poraza od Gorice navijači su tražili da Hajduk napusti i trener Brbić, no on je dobio povjerenje predsjednika i nastavlja s radom. Činjenica je da Burić nije odradio pripreme s momčadi i da je krenuo raditi na temeljima koje je postavio njegov prethodnik Oreščanin, a ne smije se zaboraviti i da je on tvorac rekordnog pobjedničkog niza na Poljudu. Burićev su problem gostovanja gdje Hajduk bilježi vrlo loše rezultate zbog kojih sve teže drži korak s Dinamom, no srećom po njega derbi s Osijekom igra se na Poljudu koji je ove sezone neosvojiva tvrđava, piše dvoznak.com .

'Dani iza nas bili su jako teški. Puno smo pričali i analizirali sve situacije koje su nam se dogodile u utakmicama protiv Gorice. Vjerujem da smo nakon ta dva poraza postali jači, a dobro je što prije Osijeka imam bolju situaciju sa stanjem igrača. Mislim da smo u stanju izvesti sastav koji može pobijediti Osijek. Dati ćemo sve od sebe kako bismo ostvarili pobjedu jer samo to u ovom trenutku želimo i samo nas to zadovoljava. Osijek je jako puno investirao u momčad, imaju puno kvalitete i bezbroj napadača na klupi, a kamoli na terenu. Njihova utakmica s Rijekom pokazala nam je što oni mogu, ali mi smo spremni na sve. Momčad je jako motivirana i želi zaustaviti taj kratki niz poraza.'

Zbog ozljeda u konkurenciji za nastup neće biti branič Josip Bašić, napadačko pojačanje Bulos, te prvi vratar Posavec koji je označen glavnim krivcem za poraze od Gorice zbog loših reakcija na slobodne udarce Lovrića kojima su suparnici u oba navrata stigli do vodstva. Rezervni vratar Ljubić posljednjih je tjedana degradiran u drugu momčad jer nije htio produžiti ugovor s Hajdukom, no ta se situacija pozitivno rasplela krajem tjedna pa bi za utakmicu s Osijekom on trebao dobiti prednost pred iskusnim Blaževićem.

Osijek bilježi dobre rezultate nakon što je Skendera na klupi zamijenio Kulešević. Očekivalo se da će Kulešević biti tek privremeno rješenje za klupu do dolaska nekog velikog stranog trenerskog imena s kojima je pregovarao predsjednik Meštrović, no taj se predsjednikov plan izjalovio pa je Kulešević dobio povjerenje barem do kraja aktualne sezone. Nakon minimalnog poraza od Dinama momčad Osijeka zahvaljujući ludom preokretu pred svojim je navijačima pobijedila Rijeku, te sada s optimizmom čeka treći uzastopni prvenstveni derbi.