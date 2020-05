Hrvatski gimnastičar Marijo Možnik izabran je jednoglasnom odlukom za predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza na izbornoj skupštini održanoj u subotu u Kristalnoj dvorani hotela Westin.

Izbornoj skupštini HGS-a prisustvovalo je 49 od 65 članova Skupštine i oni su jednoglasno izabrali bivšeg prvaka (2015.) i viceprvaka (2012.) Europe te brončanog sa Svjetskog prvenstva 2014. godine na preči za predsjednika za mandatno razdoblje od 2020. do 2024. godine. Možnik je bio jedini kandidat za nasljednika Steve Tkalčeca koji je HGS-om uspješno rukovodio čak devet godina.

'Ovo je vrlo časna uloga, ali i vrlo odgovorna. Vidim to kao priliku da mogu napraviti konkretne promjene koje su potrebne gimnastici da napreduje i dalje, a s druge strave velika je odgovornost jer je ovo veliki nacionalni savez, ozbiljan sport i prema tome se treba odnositi s poštovanjem. Već neko vrijeme, od kada sam završio gimnastičku karijeru, ljudi su mi govorili da bi se trebao uključiti u ovaj posao, ali nisam se htio nametati. Radio sam kao član Tehničkog odbora saveza, član struke, ali kako je dosadašnji predsjednik najavio da se neće kandidirati za novi mandat, procijenio sam da je to onda trenutak i evo, Skupština je to potvrdila i dobio sam tu odgovornost. Ciljeva ima dosta, ali ako bih trebao nešto istaknuti to je svakako skrb o vrhunskim aktualnim sportašima, ali i stavljanje fokusa i na mlađe sportaše i manje klubove, da pomognemo trenerima, da ih educiramo, da licenciramo suce, da se pobrinemo o gimnastičkoj infrastrukturi, jer 50 posto klubova uopće nema svoju dvoranu. Cilj je i informatizacija i digitalizacija Saveza kako bi pratili zelenu politiku Europske unije sa što manje papira i pečata. Dolazim u trenutku pandemije, nije jednostavan trenutak za sport, ali meni je time izazov još veći', poručio je 33-godišnji Možnik.

'Vjerujem da je moj tim ljudi doprinio tome da je gimnastika na svim razinama dobila viši status nego je to imala prije, a novom predsjedniku i njegovim ljudima želim da nastave unaprjeđivati ovaj sport i donositi Hrvatskoj velike svjetske rezultate na kakve smo navikli do sada,' rekao je dosadašnji predsjednik HGS-a Tkalčec prilikom zahvale Skupštini.

Novi predsjednik Skupštine HGS-a je Vladimir Savić, njegov zamjenik Željko Ivelić, a glavna tajnica HGS-a jednoglasno ostaje Iva Murat Koić. Dopredsjednici Saveza su Vladimir Mađarević i Mario Vukoja, a novi Izvršni odbor uz Možnika i njegove dopredsjednike čine i Marko Musić, Tomislav Hodak, Deni Borozan i Diana Lukašić. U Nadzorni odbor izabrani su Tomislav Krističević, Jurica Suhin i Suzana Šop, a u Disciplinski odbor Boris Čulin, Ankica Jengić i Đorđe Stojšić.

Prije Izborne skupštine, održana je i Redovna godišnja skupština Saveza na kojoj su sve točke dnevnog reda jednoglasno prihvaćene baš kao i primanje u punopravno članstvo HGS-a Gimnastičkog kluba Ragusa iz Župe dubrovačke.

U svečanom dijelu Skupštine, a temeljem Pravilnika o dodjeli diploma i plaketa, HGS je dodijelio osam posebnih priznanja - jednu plaketu za životno djelo, te četiri plakete i tri diplome za doprinos razvoju gimnastičkog sporta.

Plaketu za životno djelo primila je legenda hrvatske gimnastike i sporta Erna Hawelka Rađenović, Plaketu za doprinos razvoju gimnastičkog sporta primili su Branka Stojković, Gordan Polan, Miroslav Končarević i Tkalčec, a Diplome za doprinos razvoju gimnastičkog sporta Filipina Kabalin, Nika Robera Crevatini te ZTD Hrvatski Sokol.