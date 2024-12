Erceg upozorio na detalj kojeg u Hajduku moraju pod hitno popraviti

'Lako za to kada je Kalik zabio, kada smo primili da olaka gola. Prvi gol je greška Lučića. S time da on cijelu sezonu brani super, i poslije je imao par intervencija. A drugi gol, iz ubačaja, gdje se 'živi zid' razdvoji, pa lopta prođe jednoga, pa drugog... Ako želimo nešto više, odnosno ako hoćemo biti prvaci, ne smijemo primati takve golove'.

Uvijek je Erceg s puno uvažavanja govorio o Rijeci, ali jasno je da mu je srce uz splitske Bile. No, ovaj ga derbi nije oduševio.

'Ne, ne, ne.. Akcija je krenula od njega. On je s lijeve strane okrenuo lotu na drugu stranu, na Livaju, i onda ušao u završnicu. Zato i je Kalik igrač utakmice. A ostalo, sve je nedorečeno'.

'Još dok je bio u Gorici imao je silnu energiju. Zato ga je Hajduk i doveo. Ali nije isto igrati u Hajduku ili u Gorici. Svi su govorili... Ali, on je iz utakmice u utakmicu sve bolji, pošteno odrađuje posao i u sada je nagrađen. Prvi gol koji je dao je čista fantazija. On je baš gađao u taj kut'.

Ako želite biti prvi morali bi 'naplatiti' i Dinamo ove posrtaje, a to nikako da se dogodi?

Kakva vam je Rijeka?

'Rijeka izgleda dobro. Vrlo dobro. Ona je došla po bod, to smo vidjeli u zadnjem dijelu utakmice. Pogotovo kada su mijenjali golmana, posve su se zatvorili. Nisu imali ambicije napadati. Oni su došli po bod i taj bod su uzeli. Ali stvorili su par prilika, imaju igru. I treba je se jako paziti. Ona se šulja... I ona je sada prva. Ne znam može li ona to izdržati do kraja'.

Dakle, proljeće bi moglo biti jednako zanimljivo?

'Presudno će biti kako će klubovi, ova tri gore, odraditi zimski prijelazni rok. To bi moglo odlučiti borbu za prvaka'.