Bilić izdvojio Gattusovog 'ljubimca', ali i zabrinuo Hajdukove navijače: To je boljka...

'Bez sumnje, igrač utakmice. Osim ova dva gola, pokazao je ogromnu količinu trke, borbenosti, pristupa. Trener Gattuso ga voli. Mislim da je on jako važan kotačić u momčadi, a što je pokazao sa svojim zalaganjem. Moram naglasiti kako su oba gola sjajna, prvi europski, a kod drugog je sudjelovao u uigranoj akciji i kada je došao na drugu stativu. Znači, sjajno prati igru. Prije svega tim prvim golom i ovim drugim dolaskom na drugu stativu'.

'Identično mislim kao i prošle godine kad je svaka utakmica s Rijekom bila dosta čvrsta, dosta tvrda. Otvorio je Hajduk na jako dobar način, eurogolom Kalika. Rijeka se vratila, imala je jako dobre dvije, tri prilike. Nije ih iskoristila. No, onda je Hajduk, opet praktički u idealnom trenutku, u 37. minuti, prije nego se išlo na odmor, stigao je do prednosti. Međutim, onda opet na početku drugog dijela dogodio se taj rani gol Rijeke, koji je vratio goste posve u utakmicu. Na kraju je ostao taj egal, ali sve u svemu, kad se zbroji, rezultat je realan', rekao je Bilić za tportal.

Hajduk nikako da iskoristi kikseve Dinama.

'Da, ali što je tu je. Ja mislim da je borba ravnopravna, bit će dosta teških utakmica. Ali to je, izgleda boljka, ne samo ove sezone, nego svih prijašnjih. Mogao se hajduk odvojiti, napraviti veliku razliku, koja bi mu bila dovoljna. No, to je draž nogometa. I bit će strašno zanimljivo. Ne samo proljetni dio, već i sljedeće kolo. U kojem će također biti borba za svaki bod. Hajduk protiv Šibenika. S time da e Šibenik probudio, i bit će teško na Šubićevcu. Tako će i Rijeci biti teško, jer dolazi joj goropadni Slaven Belupo, koji igra dobro, lepršavo. A ni Dinamu neće biti jednostavno protiv Varaždina. Eto, bit će zanimljivo i tko će biti jesenski prvak', završio je Bilić.