Bivši Hajdukov golman poručio Gattusu: Najbolje da Lučić dribla od svog gola do centra

Premda je Fruku skinuo dva zicera, golman Hajduka Ivan Lučić je poklonio Rijeci gol za 1:1. Nekoliko minuta prije te nevjerojatne pogreške, Lučić se također opasno poigravao, samo tada Rijeka to nije kaznila.

'Uvijek postoji jedna crta u tom kreiranju igre koje golman nikad ne smije prijeći. Pričam o toj zoni komfora kod paseva koji su pod znakom pitanja i koji su rizični. Par minuta prije te pogreške, mogla se dogoditi ista stvar, ali nije i pola stadiona se divilo kako je, eto, Hajduk u tri pasa stvorio višak. Sve u redu, ali ne smije se od golmana raditi igrača u polju. Golman je golman, nije igrač. Naravno, jasno je da može i mora sudjelovati u otvaranju igre samo do granica do kojih on je sposoban', za tportal je rekao Vladimir Balić, čovjek koji je s Hajdukom osvojio hajdučko srce 2004., a danas radi kao trener golmana u Grčkoj.