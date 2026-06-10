Mislav Oršić se oglasio i zaludio sve navijače Dinama. Njegove će riječi odjeknuti

Dinamo je u utorak službeno objavio kako je Mislav Oršić potpisao višegodišnji ugovor s i time nakon tri i pol godine otvorio svoj drugi maksimirski mandat.

Oršić je napustio Dinamo u siječnju 2023. godine, otišao je u Southampton za 5.75 milijuna eura. Ondje je proveo pola sezone, a potom potpisao za turski Trabzonspor. No, ozlijedio je ligamente koljena te je zbog operacije i oporavka s terena izbivao čak osam mjeseci. Nakon oporavka potpisao je za ciparski Pafos iz čijih redova se i vraća na Maksimir.

'Stvarno sam sretan što sam se vratio, Dinamo je oduvijek bio moj klub. Pred nama su veliki izazovi i spreman sam na sve što nas čeka. I klub i navijači pružaju mi veliku podršku i osjećam veliku odgovornost, želim uzvratiti na najbolji mogući način', rekao je Oršić za klupsku televiziju te dodao:

'Ma, sam osjećaj igranja za svoj klub je poseban. Cijelo sam vrijeme pratio Dinamo, kad god sam imao priliku. Gledao sam gotovo sve utakmice tako da znam da imamo vrlo dobru momčad. Možda u prvom dijelu prošle sezone još nisu bili toliko uigrani pa je bilo manjih oscilacija, ali u nastavku su stvarno pokazali sve što mogu, osvojili su dvostruku krunu, zabijali puno golova, malo primali... Sad moramo tako nastaviti.'

Za kraj je Oršić istaknuo.

'Stvarno sam sretan jer me navijači vole, a ja, s druge strane, imam odgovornost da im vratim za to na terenu. Dinamo je oduvijek bio moj klub i pred nama su ove sezone veliki izazovi. Spreman sam za sve što nas čeka', zaključio je Mislav Oršić po dolasku u Dinamo za klupsku televiziju.