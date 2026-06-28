Englezi pomažu Hrvatima: Ovo je najveća slabost Portugala

Iako se Portugal spasio poraza nakon VAR-ove intervencije, koja je poništila pogodak Davinsona Sancheza u sudačkoj nadoknadi, remi im nije bio dovoljan za skok na prvo mjesto u skupini. Englezi smatraju da je Kolumbija u potpunosti nadigrala europsku reprezentaciju.

Ronaldo ponovno razočarao

Posebno se na udaru našao Cristiano Ronaldo, koji opet nije uspio napraviti razliku.

Nakon dva pogotka protiv Uzbekistana poručio je da se 'vratio', no protiv Kolumbije nije opravdao te riječi.

Prema analizi Daily Maila, Ronaldo je prvi put dotaknuo loptu tek nakon pet minuta igre, a tijekom cijelog susreta nije uspio pobjeći Davinsonu Sanchezu i Jhonu Lucumiju.

Ističe se kako nije imao gotovo nikakav doprinos u obrani, a u napadu je propustio nekoliko obećavajućih situacija zbog lošeg kretanja i ulazaka u zaleđe.

Engleski list također se pita zašto ga je Martinez ponovno ostavio na terenu svih 90 minuta.

Kolumbija pokazala recept za Hrvatsku?

Daily Mail smatra da je Kolumbija otkrila najveću slabost Portugala.

Momčad Nestora Lorenza konstantno je napadala prostor iza visoko postavljenih bekova Joaa Cancela i Nuna Mendesa. Dugim loptama i brzim izlascima u kontru više je puta ozbiljno ugrozila portugalsku obranu.

Cancelo je zbog loše igre ostao u svlačionici na poluvremenu, dok je i Mendes imao velikih problema zaustaviti kolumbijske napade.

Upravo taj model igre, smatraju Englezi, mogao bi poslužiti Hrvatskoj kao recept u utakmici osmine finala.

Kolumbija potpuno nadigrala Portugal

Iako rezultat to ne pokazuje u potpunosti, Kolumbija je bila znatno bolja momčad.

Uputila je čak 24 udarca prema golu, dok je Portugal ostao na njih 13. Osim kratkog razdoblja krajem prvog poluvremena, kada su prilike imali Ruben Neves, Bruno Fernandes i Ronaldo, Portugal gotovo da nije ozbiljnije zaprijetio.

Najbolji pojedinac utakmice bio je Davinson Sanchez, nekadašnji stoper Tottenhama, koji je potpuno neutralizirao Ronalda i gotovo postao junak pobjede prije nego što mu je pogodak poništen zbog minimalnog zaleđa.

Hrvatsku čeka težak posao

Unatoč svim slabostima koje su isplivale na površinu, Daily Mail upozorava da Hrvatsku očekuje vrlo zahtjevan dvoboj.

Ako Vatreni prođu Portugal, vrlo vjerojatno ih u osmini finala čeka Španjolska, što dodatno otežava put prema završnici turnira.

No, Englezi zaključuju kako je Kolumbija pokazala da Portugal nije nepobjediv te da Hrvatska ima dovoljno kvalitete iskoristiti njegove obrambene slabosti.