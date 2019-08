Duje Ćaleta-Car žestok: Izjave izbornika Nenada Gračana su me šokirale

Hrvatski nogometaš na privremenom radu u Olympiqueu iz Marseillea u prva dva prvenstvena kola francuskog prvenstva odigrao je uvodnih 90 minuta, a potom ga je trener André Villas-Boas posjeo na klupu

Sve to ne bi bilo toliko važno, da se hrvatski reprezentativac tijekom ljeta nije našao u medijskoj pozornosti zbog molba da propusti pripreme a potom i nastup za hrvatsku U-21 reprezentaciju na Euru u Italiji i San Marinu.

Naime, kako je ovaj 22-godišnji branič rekao u razgovoru za 24 sata, na njegovu su odluku itekako utjecali ljudi iz kluba.

'Marseille je tada u HNS poslao službeni dopis, pa zatražio, ako je moguće, da me se oslobodi nastupa na Europskom prvenstvu do 21 godine. Dan prije popisa putnika za taj Euro došao sam do izbornika Nenada Gračana, objasnio mu što klub traži od mene, naš razgovor trajao je prilično kratko, tek 30-ak sekundi. Ne znam otkud izborniku Gračanu priča da sam umoran ili da ne želim igrati za U-21 reprezentaciju. Nikad nisam nikome rekao kako sam umoran ili kako ne želim nastupati za Hrvatsku, pa nisam mogao vjerovati kada sam sljedeći dan u medijima vidio te njegove izjave. Ništa od toga nije bila istina', pričao je Ćaleta-Car i nije se mogao zaustaviti..

'Izbornik Nenad Gračan me razočarao u cijeloj priči, nenastupanje na Euru nije bila moja odluka, već su na nju utjecali ljudi iz mog kluba. A te njegove izjave kako sam 'umoran, pa ne mogu ići na Europsko prvenstvo' potpuno su me šokirale. Vjerujem da je izbornik bio malo razočaran, pa možda i ljutit što neću biti na Euru, ali te njegove izjave nisu bile na mjestu. I nisu bile točne'.

U isto vrijeme dok su se njegovi prijatelji iz mlade reprezentacije znojili na terenima u San Marinu, Ćaleta-Car je odmarao na Maldivima. I tvrdi da nije zbog tog putovanja otkazao odlazak s mladom reprezentacijom.

No, što je od svega istina, nećemo saznati jer jasno je da je Ćaleti-Caru sada krivo zbog svega, tim prije što ga je i izbornik A reprezentacije Zlatko Dalić ovog puta 'zaboravio' pozvati na okupljanje.

Ali još je žalosnije da igrač sada proziva Gračana jer njegova izjava upravo je ista kakvom se pravda ovaj stoper iz Bilica.

'Duje je prošle godine prošao dug put na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a i iz njegovog kluba su zahtijevali da propusti Euro kako bi mogao spreman stići na pripreme. Iako nam je žao što Duje neće biti s nama, ključ uspjeha ove momčadi ne leži niti u jednom pojedincu, već u brojnim talentima u ovoj generaciji i u njihovom snažnom osjećaju zajedništva. Najvažnije mi je da u Italiju putujemo samo s igračima koji su u potpunosti posvećeni našem nastupu na Europskom prvenstvu. Znam da svih 23 igrača na ovom popisu ima ogromnu želju otići na Euro i napraviti pravi rezultat', poručio je početkom lipnja izbornik U-21 reprezentacije Nenad Gračan.

Cijeli intervju kojeg je Ćaleta-Car dao za 24 sata pročitajte OVDJE.