Pandemija koronavirusa umrtvila je Maksimir. Barem ako gledate izvana. No, u klubu već tjednima vrije, teški su ovo i neugodni dani u Dinamu. Klupski su se čelnici, vođeni bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem, obračunali s 'neposlušnim trenerom' Nenadom Bjelicom otpustivši cijeli njegov stručni stožer. Sad se i Bjelica vratio u Zagreb...

Neke još nepotvrđene informacije govore kako bi Bjelica trebao dobiti otpremninu od 'okruglo' milijun eura , a na klupi Dinama će ga najvjerojatnije naslijediti Igor Jovićević koji uspješno vodi Dinamo II. Osim ako i dalje veliki šef 'modrih' Zdravko Mamić iz Međugorja ne 'progura' svog navodnog favorita Romea Jozaka . No, o tome kad za to dođe vrijeme...

Nenad Bjelica je bivši, to nije ništa novo, čeka se samo konačni dogovor i razlaz sjajnog trenera s Dinamom. Bjelica se iz Austrije, gdje je bio s obitelji, vratio u Zagreb, morao je prvo u samoizolaciju zbog koronavirusa, a do kraja tjedna očekuje se njegov završni sastanak s čelnicima kluba na kojemu bu trebali dogovoriti uvjete raskida ugovora.

Drugo važno pitanje na Maksimiru je dogovor igrača i kluba oko smanjenja plaća. Baš je ta odluka klupskog vodstva dovela do totalnog rasula u klubu u kojemu su do prije mjesec dana tekli 'medi i mlijeko'. A onda se ukazao koronavirus i sve doslovno rasturio. Do daske!

Ponovno se, ali sada javno, ukazao 'zli duh' Zdravka Mamića koji iz Međugorja 'ognjem i mačem' rješava neočekivane probleme koji su isplivali na površinu. Uz njegov je blagoslov 'počišćen' stručni stožer (čak je javno objavio i sve plaće stožera!), a samim time i Nenad Bjelica. Nakon što riješi te 'problemčiće', prebacit će se na igrače.

I tu bi svlačionica Dinama trebala proživjeti radikalne rezove jer su se igrači usudili otvoreno usprotiviti vodstvu, odbiti smanjenje svojih izdašnih, ali na kraju krajeva i pošteno zarađenih plaća u ovim teškim i neizvjesnim vremenima. No, u osudama nogometaša Dinama treba biti oprezan jer, prema nekim izvorima bliskim svlačionici 'modrih', dečki su možda imali više nego opravdani razlog i za puno žešću pobunu.

Informacija nije provjerena, ali igrači su 'pukli' na zahtjevu da im se za 30 posto smanje plaće, a jedini i najveći problem je u tome što se u toj ukupnoj cifri smanjenja nalaze i njihove premije koje su pošteno zaslužili igrama u Ligi prvaka te ostale premije za ovu sezonu! Igrači su se, prema njima bliskim izvorima, spremni odreći trećine svojih plaća (rata godišnjeg ugovora), ali zasluženih premija - NE! Uz to je i problem što vodstvo kluba traži da se mjere štednje primjene na plaće koje su igrači trebali dobiti za veljaču i ožujak kad se nogomet još igrao.

Igračima nisu sporna smanjenja za drugu polovicu ožujka, travanj i mjesece koji dolaze, a u kojima se neće igrati, ali onoga što su prije toga zaradili s pravom se ne žele odreći. A to nije mali novac, dapače... Zato je njihova pobuna i odbijanje više nego razumljivo. Ako je istina da je na ovaj način sve puklo...

U toj se cijeloj situaciji u najtežem položaju našao kapetan Arijan Ademi (28) koji je ispred suigrača morao preuzeti odgovornost pregovora s čelnicima pa se u isto vrijeme našao u nemilosti istih. Njegovi su čvrsti stavovi u uredima podno tribina Maksimirskog stadiona doživljeni kao izdaja kluba koji ga je podržavao i nije mu okrenuo leđa u godinama kad je bio suspendiran zbog dopinga. Da se razumijemo, Ademi je na terenu i više nego opravdao sve povjerenje koje je dobio i 'otplatio' dug klubu. No, sad je s dvije strane - neprijatelj. Prvo je kao osoba od povjerenja Nenada Bjelice, a potom i kao vođa igrača koji su se pobunili. Dakle, Ademi je, ako pitate čelne ljude Dinama - dvostruki pobunjenik. A kao takav je nepoželjan na Maksimiru i njegova je budućnost u 'modrim' dresu neizvjesna.

No, Ademi je 'vezivno tkivo', ljubimac navijača, bio je Bjeličina produžena ruka na terenu, osoba kojoj suigrači i cijela svlačionica bezrezervno vjeruju i prate ga. A njegov mentalitet borca nikad nije bio upitan, pa koliko je samo puta do sada igrao ozlijeđen ili nedovoljno zaliječen! Takvog je igrača šteta prodati, ali...

Kadrovska križaljka, barem ona okvirna, već odavno zgotovljena. U Dinamu samo čekaju konačnu odluku o tome kad će se i ako će se nastaviti Hrvatski Telekom Prva liga, a potom i točni termini ljetnog prijelaznog roka te termini kvalifikacija za Ligu prvaka/Europske lige. Naravno, čeka se i ime novog trenera, ali i sportskog direktora ako se i Zoran Mamić - kako se neslužbeno spominje - odluči na odlazak ovog ljeta.

Kako god bilo, na 'popisu za odstrel' tj. u izlogu za prodaju su - uz kapetana Arijana Ademija, koji je nedavno potpisao novi ugovor do ljeta 2023. godine i reprezentativci BiH Amer Gojak i Izet Hajrović, te Kevin Theophile-Catherine, Emir Dilaver, Marin Leovac i Petar Stojanović! Svi su oni, više ili manje, igrači vjerni Nenadu Bjelici i kao takvi više nemaju povjerenje klupskih čelnika te moraju krenuti dalje.

Najveći problem u cijeloj priči je drastičan pad cijene igrača na tržištu, a sve zbog pandemije koronavirusa. Nogometno je tržište doživjelo veliki udarac, većini je igrača vrijednost preko noći pala za trećinu pa tako kapetan Ademi, kojeg je Transfermarkt donedavno cijenio sedam milijuna eura, sada vrijedi 'samo' pet i pol milijuna eura. No, i to je okvirna cijena...

Tako bi Dinamo samo na prodaji gore spomenutih sedam igrača, u odnosu na cijene od prije samo mjesec dana, izgubio najmanje 15 milijuna eura. I to su optimistične procjene! No, s druge strane, to su igrači kojih se 'modri' jednostavno moraju riješiti zbog mira u momčadi i taj će se neplanirani milijunski gubitak pomalo 'krpati' u nekim sretnijim vremenima i sljedećim prijelaznim rokovima. Tom bi se prodajom Dinamo ujedno riješio i njihovih 'teškaških' ugovora te tako dodatno oslobodio popriličnu svotu za potencijalna pojačanja.

A njihove bi pozicije trebali popuniti 'poletarci' koje će iz juniorskog pogona prebaciti i u prvu momčad ukomponirati najvjerojatniji novi trener Igor Jovićević - tu su golman Josipović, stoperi Šutalo i Gvardiol, defenzivni veznjak Franjić i još neki već su bili na pripremama s prvom momčadi, kojoj su još ranije priključeni Đira i Marin, a Roko Baturina poslan je na posudbu u Sloveniju s koje se vraća na kraju sezone...

U cijeloj priči ne treba zaboraviti dvojicu najskupljih igrača Dinama - golmana Dominika Livakovića (pad s 13 milijuna eura na 10.5 milijuna) i napadača Brunu Petkovića (pad s 15 milijuna eura na 'samo' 11 milijuna)! Njih će dvojica, barem prema sadašnjim planovima čelnika Dinama, kako doznajemo do daljnjeg ostati na Maksimiru. Pokušat će ih prodati u nekom od sljedećih prijelaznih rokova, možda čak i nakon EP-a 2021. godine kad bi im cijena opet trebala porasti ako se tržište stabilizira.

Tako bi temelje momčadi 'novog' Dinama u sljedećoj sezoni činili Livaković, Petković, Oršić, Kadzior, Majer, Moro, Perić, Ivanušec, Kulenović, kupljen je Kastrati..., uz dodatak mladih snaga iz juniorske momčadi. Za konkurenciju u Hrvatski Telekom Prvoj ligi ta će momčad biti više nego dovoljna, ali neki veći iskorak u Europi ne treba očekivati. Barem ne u novoj sezoni. Za koju se još uvijek ne zna kada će i u kojem obliku započeti...