Domagoj Duvnjak jednim potezom pokazao koliko znači ovoj momčadi

Perkovac je podijelio minutažu svojim igračima, a Hrvatska je do pobjede protiv Crne Gore, koju vodi hrvatski stručnjak Vlado Šola, stigla u sjajnoj završnici.

Kapetan Domagoj Duvnjak još je jednom pokazao što znači ovoj momčadi. Završio je na halfu u obrani, dao ključnu asistenciju Šoštariću, bacio se na glavu za jednom ničijom loptom i to je to što u ovom ekipi može samo on.

'Teška utakmica, bili smo u velikom minusu i nije bilo jednostavno stizati, ali mi smo to sjajno izgurali. Noge su nam stvarno još uvijek prilično teške, moramo se još puno više ubrzati da bismo u konačnici dobili ono što svi želimo i očekujemo. Crna Gora je imala super Simića na golu, ali i mi smo na kraju imali Filipa Ivića koji nam je olakšao posao. Ništa, sad idemo dalje, na redu je Slovenija u subotu, čeka nas još teži posao, pa nakon njega glanc za Euro'.