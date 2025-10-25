Dok je Tornado slavio 60. rođendan, košarkaši Zadra stradavali od Spartaka

Lovro Mazalin je u ovom porazu bio najbolji igrač u momčadi Danijela Jusupa s 22 koša. Marko Ramljak je ubacio 12 poena i imao sedam skokova, a Karlo Žganec je postigao 11 koševa.

Strijelce Spartaka predvodio je Danilo Nikolić sa 17 poena i deset skokova, a Shevon Thompson je spojio 15 koševa i osam skokova.

Spartak je sa sve tri pobjede vodeća momčad u skupini B ABA lige, dok je Zadar s učinkom 1-3 privremeno na petoj poziciji.

Nakon izjednačene prve četvrtine, Zadar je poveo 20:17 početkom drugog perioda od 10 minuta. No, uslijedila je serija Spartaka 13:0, kojom su Subotičani prvi put došli do dvoznamenkaste prednosti (20:30), čime su nagovijestili da su u Zadar došli po još jednu pobjedu.

Zadrani su do poluvremena zaostatak sveli na četiri poena (36:40), a na kraju treće četvrtine su bili na -5 (54:59). Spartak je prelomio utakmicu na svoju stranu od 32. do 36. minute, kad je nizom 10:0 otišao na velikih 17 koševa prednosti (58:75).

Iako su se trudili, košarkaši Zadra nisu uspjeli svojoj navijačkoj skupini Tornado, koja je u subotu proslavila 60. obljetnicu osnutka, darovati pobjedu.