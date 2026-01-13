Dinamu će se ovog tjedna na pripremama priključiti još dva igrača; evo kad dolaze

Zimske su pripreme u tijeku, ali momčad Dinama još uvijek nije kompletna. Za sada u Čatežu 'nedostaju' dva Alžirca, Ismael Bennacer i Monsef Bakrar sa svojom su reprezentacijom nastupili na Afričkom kupu nacija.

No, Alžir je ispao u četvrtfinalu, u subotu su izgubili 2:0 od Nigerije pa je za njih natjecanje završeno. Bennacer i Bakrar su dobili još nekoliko dana zasluženog odmora te bi se već u petak trebali priključiti momčadi.

No, oni neće krenuti put Čateža jer Dinamo prvi dio priprema završava 17. siječnja te će alžirski dvojac ostatak momčadi dočekati na Maksimiru.

Za sada se čini kako će Bakrar biti u momčadi za nadolazeći dvoboj Europske lige s FCSB-om (22. siječnja), dok je s Bennacerom situacija nešto drukčija.



Zbog ozljede (istegnuće zadnje lože) koju je zaradio na Afričkom kupu nacija Bennacer se i dalje oporavlja te ga čeka još najmanje tjedan dana pauze. Kako se sada čini, za FCSB vjerojatno još neće biti spreman, ali za utakmicu 19. kola SHNL-a s Osijekom (25. siječnja, 17.45 sati, MAXSport, MAXtv) trebao bi biti u kadru.

