vraćaju se

Dinamu će se ovog tjedna na pripremama priključiti još dva igrača; evo kad dolaze

I.Ž.

13.01.2026 u 13:56

Ismael Bennacer i Monsef Bakrar NK Dinamo
Ismael Bennacer i Monsef Bakrar NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Nogometaši Dinama zimske pripreme odrađuju u slovenskom Čatežu, ali momčad još uvijek nije kompletna. S nestrpljenjem se čeka povratak Ismaela Bennacera i Monsefa Bakrara koji su s Alžirom igrali na Afričkom kupu nacija

Zimske su pripreme u tijeku, ali momčad Dinama još uvijek nije kompletna. Za sada u Čatežu 'nedostaju' dva Alžirca, Ismael Bennacer i Monsef Bakrar sa svojom su reprezentacijom nastupili na Afričkom kupu nacija.

vezane vijesti

No, Alžir je ispao u četvrtfinalu, u subotu su izgubili 2:0 od Nigerije pa je za njih natjecanje završeno. Bennacer i Bakrar su dobili još nekoliko dana zasluženog odmora te bi se već u petak trebali priključiti momčadi.

No, oni neće krenuti put Čateža jer Dinamo prvi dio priprema završava 17. siječnja te će alžirski dvojac ostatak momčadi dočekati na Maksimiru.

Za sada se čini kako će Bakrar biti u momčadi za nadolazeći dvoboj Europske lige s FCSB-om (22. siječnja), dok je s Bennacerom situacija nešto drukčija.

Zbog ozljede (istegnuće zadnje lože) koju je zaradio na Afričkom kupu nacija Bennacer se i dalje oporavlja te ga čeka još najmanje tjedan dana pauze. Kako se sada čini, za FCSB vjerojatno još neće biti spreman, ali za utakmicu 19. kola SHNL-a s Osijekom (25. siječnja, 17.45 sati, MAXSport, MAXtv) trebao bi biti u kadru.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ep u vaterpolu

ep u vaterpolu

Sjajna Hrvatska uvjerljiva i u drugom kolu EP-a, sada slijedi pravi ispit
navijači ga žele

navijači ga žele

Ovo se čekalo: Klopp se oglasio i jasno rekao hoće li preuzeti Real Madrid
ep u vaterpolu

ep u vaterpolu

Srbi u šoku se pitaju: Je li ovo najgore pravilo u povijesti sporta?

najpopularnije

Još vijesti