lokomotiva - dinamo 2:1

Dinamovi navijači žestoko udarili po jednom igraču. 'Poklonite ga Hajduku!'

A.H.

05.10.2025 u 22:11

Dinamovi igrači
Dinamovi igrači Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
Dinamo je u 9. kolu SHNL-a izgubio od Lokomotive na Maksimiru 2:1.

Lokomotiva je povela u 21. minuti golom Aleksa Stojakovića, a na 2:0 povisio je Marko Pajač iz penala u 61. minuti. Dinamo se vratio preko Diona Drene Belje u 67., ali više od toga nije mogao.

Bio je to drugi domaći poraz Dinama ove sezone i dopustio je Hajduku da se s njim izjednači na prvome mjestu. Lokomotiva je prekinula Dinamov pobjednički niz od četiri utakmice, a navijači su na društvenim mrežama bili vrlo kritični prema treneru i igračima.

Većina njih je najveće kritike uputila Ivanu Nevistiću, koji je nespretno skrivio penal za 0:2. Scott McKenna mu je očajno vratio loptu, Nevistić je nije uspio iskontrolirati i onda je srušio Krivaka koji ga je napao. Sudac Zdenko Lovrić je nakon intervencije VAR-a dosudio penal.

Osim toga, Dinamov golman imao je dosta krivih ispucavanja u prvom poluvremenu i navijači su ga uzeli na zub.

'Nevistića poklonite Hajduku', 'Koprivama ga otjerajte iz kluba', 'Ako nakon ove utakmice Nevistić i dalje bude Dinamova jedinica, onda Kovačević i Boban nemaju oči', 'Dokad će Nevistić imati kredita?', bili su samo neki kod komentara.

