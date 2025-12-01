Dinamov trener je za danas spremio veliko iznenađenje

Uoči utakmice Dinamov trener Mario Kovačević ostao je bez Matea Lisice , koji je dobio temperaturu i koji će propustiti susret s Goricom.

Kovačević je odlučio iznenaditi njegovom zamjenom. U prvih 11 gurnut će Frana Topića, doznaje Germanijak.

On je na toj poziciji odigrao u Kupu protiv Karlovca (7:0). Bio je strijelac i asistent, a protiv Varaždina je ušao s klupe. To su 21-godišnjem ofenzivcu ujedno i jedina dva nastupa ove sezone, a za Europu uopće nije prijavljen...