Dinamov trener je za danas spremio veliko iznenađenje

Dinamo od 18 sati gostuje kod Gorice u posljednjoj utakmici 15. kola SHNL-a.
Uoči utakmice Dinamov trener Mario Kovačević ostao je bez Matea Lisice, koji je dobio temperaturu i koji će propustiti susret s Goricom.
Kovačević je odlučio iznenaditi njegovom zamjenom. U prvih 11 gurnut će Frana Topića, doznaje Germanijak.
On je na toj poziciji odigrao u Kupu protiv Karlovca (7:0). Bio je strijelac i asistent, a protiv Varaždina je ušao s klupe. To su 21-godišnjem ofenzivcu ujedno i jedina dva nastupa ove sezone, a za Europu uopće nije prijavljen...