Xabi Alonso nakon sljedeće utakmice dobiva otkaz? Realov gazda već ima spremnu zamjenu

A.H.

01.12.2025 u 08:36

Xabi Alonso
Xabi Alonso Izvor: EPA / Autor: Manuel Bruque
Rano jutros, nakon remija Reala kod Girone (1:1), španjolski su se mediji raspisali o mogućem potresu na klupi Real Madrida.

Prema navodima dobro upućenih izvora, pozicija Xabija Alonsa više nije sigurna, a predsjednik Florentino Perez navodno razmatra promjenu ako se rezultati hitno ne poprave.

Novinar Fernando Burgos tvrdi kako bi Alonso mogao ostati bez posla ne pobijedi li Athletic Bilbao, dok insajder Pepe Alvarez dodaje da bi, u slučaju otkaza, Pérez imao samo jednog kandidata za zamjenu: Zinedinea Zidanea, bivšeg trenera Reala koji je trenutno bez posla.

U Madridu ističu da su sljedeće utakmice ključne za budućnost trenera. Alonso je Real poveo do 13 pobjeda u prvih 17 nastupa, no momčad je u posljednja tri susreta ostala bez trijumfa i izgubila vodeću poziciju na tablici, prepustivši je Barceloni.

Standings provided by Sofascore

tportal
