STRUČNI ANALITIČAR

'Očekivao sam drugačiji Hajduk. Livaju vidim u prvih 11 protiv Dinama'

A.H.

01.12.2025 u 07:57

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hajduk je u 15. kolu SHNL-a odigrao 1:1 protiv Varaždina i Dinamo danas pobjedom protiv Gorice može preuzeti vrh ljestvice.

'U prvom poluvremenu Hajduk je bio puno lošiji, a u drugo poluvremenu je bio puno bolji. Nekako je na kraju realan rezultat. Kad gledamo na poluvremenu i sve što se događalo na kraju utakmice, Hajduk je bio bliži pobjedi', rekao je stručni analitičar Darko Jozinović u emisiji HTV-a Stadion.

'Hajduk je bio trom, spor i razvučene linije u sredini, a Varaždin je dobar u tranziciji. Očekivao sam više energije. Drugi put im se događa da loše reagiraju nakon reprezentativne pauze. Hajduk kao da je kasnio na utakmicu protiv Varaždina.'

Marko Livaja je opet bio na klupi...

'Bio je ozlijeđen, polako ga je uvodio Garcia. Oko Livaje nema nikakvih upitnika. On je najbolji igrač Hajduka i zadužio je ovu momčad. Livaja kad uđe u utakmicu, vidi se da momčad izgleda drugačije - sigurnije i opasnije. Vidim Livaju u prvih 11 protiv Dinama.'

tportal
