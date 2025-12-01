OSIJEK U PROBLEMU

Zekić o Osijeku: Neke stvari su neprihvatljive

A.H.

01.12.2025 u 08:21

Zoran Zekić
Zoran Zekić Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Bionic
Reading

Osijek i Vukovar su u Vinkovcima remizirali 2:2 u dramatičnom susretu 15. kola SHNL-a.

'Osijek se vjerojatno nije nadao da će se nalaziti u ovom položaju. Dosta je tu grča, dosta je stvari koje prolaze kroz glavu tijekom utakmice. Ulozi su zaista jako veliki, tako da je neriješeno najpravedniji rezultat', rekao je Zoran Zekić, bivši trener Osijeka, za HTV-ov Stadion.

'Točno deset godina i dva mjeseca je bilo kad sam došao prvi put za trenera Osijeka. Nalazili smo se u sličnoj situaciji, ali dijametralno suprotnoj što se tiče uvjeta, što se tiče financija i svega drugog. Totalna neperspektiva. Unazad godinu i pol dana, svega nekih 10-12 pobjeda, tako da položaj na tablici otkriva puno problema. Nažalost, ima tu puno i povreda, puno negativnih stvari. Kad krenu kola nizbrdo, teško se vraćaju. Nitko od nas nije se tome nadao.'

Postoji li opasnost od ispadanja?

'Jednostavno, neke stvari su neprihvatljive. Naravno, da nitko ne razmišlja da će Osijek ispasti. Za ostanak u ligi moraš imati kontinuitet, par pobjeda u nizu. Unatoč radu Silvija Čabraje i onom što njegova momčad pokazuje, mislim da je Osijek tu u prednosti i da će biti u prednosti nakon zime. Vjerojatno će se malo i pojačati. Sad Osijek čeka pet utakmica doma. Nadamo se svi da će i to biti naša prednost.'

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk
Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GOSTOVANJE KOD GORICE

GOSTOVANJE KOD GORICE

Dinamov trener je za danas spremio veliko iznenađenje
KVALIFIKACIJE ZA SP

KVALIFIKACIJE ZA SP

Srbi žestoko izvrijeđani u Sarajevu. Izbornik BiH: Ja sam iz Zadra, tamo baš nisu normalni
KRIZA REALA

KRIZA REALA

Xabi Alonso nakon sljedeće utakmice dobiva otkaz? Realov gazda već ima spremnu zamjenu

najpopularnije

Još vijesti