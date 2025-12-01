Zekić o Osijeku: Neke stvari su neprihvatljive

'Osijek se vjerojatno nije nadao da će se nalaziti u ovom položaju. Dosta je tu grča, dosta je stvari koje prolaze kroz glavu tijekom utakmice. Ulozi su zaista jako veliki, tako da je neriješeno najpravedniji rezultat', rekao je Zoran Zekić, bivši trener Osijeka, za HTV-ov Stadion.

'Točno deset godina i dva mjeseca je bilo kad sam došao prvi put za trenera Osijeka. Nalazili smo se u sličnoj situaciji, ali dijametralno suprotnoj što se tiče uvjeta, što se tiče financija i svega drugog. Totalna neperspektiva. Unazad godinu i pol dana, svega nekih 10-12 pobjeda, tako da položaj na tablici otkriva puno problema. Nažalost, ima tu puno i povreda, puno negativnih stvari. Kad krenu kola nizbrdo, teško se vraćaju. Nitko od nas nije se tome nadao.'

Postoji li opasnost od ispadanja?

'Jednostavno, neke stvari su neprihvatljive. Naravno, da nitko ne razmišlja da će Osijek ispasti. Za ostanak u ligi moraš imati kontinuitet, par pobjeda u nizu. Unatoč radu Silvija Čabraje i onom što njegova momčad pokazuje, mislim da je Osijek tu u prednosti i da će biti u prednosti nakon zime. Vjerojatno će se malo i pojačati. Sad Osijek čeka pet utakmica doma. Nadamo se svi da će i to biti naša prednost.'