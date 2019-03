Dinamo s 'rezervama' napada Lokomotivu; evo gdje možete gledati derbi kola HT Prve lige

Derbi 23. kola Hrvatski Telekom Prve lige danas od 17.30 sati (Arenasport 3) u Kranjčevićevoj igraju vodeći Dinamo i četvrta Lokomotiva. Trener 'modrih' Nenad Bjelica i u ovom će susretu odmarati svoje najbolje igrače jer već u četvrtak Dinamo na Maksimiru igra prvu utakmicu osmine finala Europske lige s Benficom...

Lokomotiva je odlično odradila prvi dio sezone, no nakon zimske stanke Tomićeva momčad ne može se pohvaliti pretjerano dobrim izvedbama. Pobijedila je Lokomotiva spretno i sretno momčad Intera u prvom kolu nakon pauze, no uslijedili su minimalan poraz od Hajduka, te skromne podjele bodove u utakmicama bez pogodaka protiv posljednjeplasiranog Rudeša i pretposljednje Istre. Zadržala je Lokomotiva četvrtu poziciju na prvenstvenoj tablici unatoč posljednjim neuspjesima, no dozvolila je Gorici da joj se približi na četiri, a Hajduku na itekako dostižnih pet bodova.

Susret s Dinamom najavio je napadač Dejan Radonjić. 'Nismo prema očekivanjima krenuli u drugi dio sezone, no iz ove se kože ne može. Moramo se što prije trgnuti, to ćemo sigurno i učiniti jer ova momčad ima kvalitetu što smo jesenas i pokazali. U utakmici protiv Dinama nemamo što izgubiti jer je Dinamo svakako favorit, naš najteži suparnik, stoga ne trebamo sami sebi stvarati neki dodatni pritisak. Otrgnemo li bod bit će to sjajno, ali mi kao i uvijek idemo po pobjedu', prenosi Dvoznak.com riječi Dejana Radonjića. Za trenera Tomića hendikep predstavlja izostanak standardnog braniča Majstorovića koji je suspendiran.

Dinamo je nakon uvjerljive pobjede u uzvratu protiv Viktorije i izborenog plasmana u osminu finala Europske lige glatko pobijedio Osijek iako je Bjelica odlučio odmoriti sve ključne igrače u toj utakmici. Od samog početka sezone Bjelica koristi gotovo kompletno različite momčadi u europskim i prvenstvenim utakmicama, no to se nimalo ne vidi na rezultatima koji su odlični na svim frontovima. Dinamo je na pragu novog naslova prvaka Hrvatske budući da uz utakmicu manje od Rijeke ima čak 13 bodova prednosti, čeka ga polufinale Kupa, a u Europi uživa u proljetnim nastupima. Jasno je da svi u klubu već pričaju o portugalskom nogometnom gigantu Benfici koja stiže u Zagreb sljedećeg četvrtka, no prije toga Bjelica i njegovi igrači moraju odraditi obavezu u prvenstvu. Bjelica je najavio susret s Lokomotivom. 'U zadnja je dva susreta Lokomotiva bila težak rival za nas. U prvoj smo teško pobijedili golom iz jedanaesterca, a u drugoj smo ravnopravnoj utakmici pomalo sretno pobijedili. Oni su dobra ekipa s dobrim igračima i dobrim trenerom. Možda nisu u najboljoj formi u ovom trenutku. Mi vjerujemo u nas, vjerujemo u sve igrače koji će biti u kadru za tu utakmicu. Nadam se novoj pobjedi i još većem učvršćivanju prve pozicije', donosi Dvoznak.com razmišljanja trenera 'modrih' Nenada Bjelice.

Kako u Dinamu svi već razmišljaju o Benfici onda je jasno da je veći dio najave prvenstvenog susreta s Lokomotivom Bjelica proveo odgovarajući na pitanja o nadolazećoj europskoj utakmici koju će zbog suspenzije voditi s tribina. Uz to, zbog ozljede protiv Benfice neće moći koristiti ni kapetana Ademija koji je ozlijeđen, kao i Hajrović. No, oni ionako gotovo sigurno ne bi igrali protiv Lokomotive budući da će u prvenstvu Bjelica koristiti igrače koji su ostavili odličan dojam protiv Osijeka, a koji nisu u prvom planu za europske utakmice. Posljednja dva međusobna susreta dobio je Dinamo, ali s minimalnih 1:0. 'Lokosi' su pak slavili u svibnju prošle godine, pobijedili su 3:1...