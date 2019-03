Poznati hrvatski liječnik otkrio detalje drame Mirka Filipovića: Cro Copu je ovo bilo drugo upozorenje...

Mirko Cro Cop Filipović doslovno je bio na rubu, nakon što se onesvijestio na treningu prijatelji su ga odvezli u Specijalnu bolnicu Sveta Katarina u Zabok gdje ga je osobno dočekao prof. dr. sc. Dragan Primorac

'Kada me je Mirko Filipović nazvao i kazao da je izgubio svijest, rekao sam mu da odmah dođe do nas. On se toliko dobro držao da bi ga svatko tko ga ne poznaje nakon kraćeg pregleda poslao kući. Meni je usprkos svemu toga jutra Mirko izgledao drugačije', ispričao je za Večernji list prof. dr. sc. Dragan Primorac koji je prvi primio Cro Copa te nastavio: