Dinamo riješio sve s velikom zvijezdom koja bi mogla biti pravo pojačanje, a sada žele vratiti i ponajbolje strance koji su ikad igrali u Maksimiru

Dinamo je sve riješio s Francoisom Moubandjeom koji bi mogao biti pravo pojačanje, a govori se i o povratku Soudanija i Fernandesa

S Dinamom je ugovorno vezan do ljeta 2022. godine, a razmišljalo se o tome što će se napraviti s njim. Zaključak je pao da mu se daje nova šansa jer Švicarac itekako ima što za pokazati, a ima i želju ostati i dokazati se u Dinamu. Osim što je riješena ova važna stavka, spominje se i povratak nekih velikih zvijezda koje su u prošlosti nosile plavi dres.

Dinamo je riješio jedno jako važno pitanje, a to je ono ostanka 29-godišnjeg švicarskog reprezentativca Françoisa Moubandjea koji je u klub stigao na ljeto 2019. godine iz Toulousea kao veliko pojačanje za poziciju lijevog bočnog, ali na kraju nije previše pokazao i ispao je iz svih planova Nenada Bjelice. U HT Prvoj ligi ima osam nastupa u kojima je skupio 670 minuta, a igrao je i jednom u Ligi prvaka gdje je donio svih 90 minuta protiv Manchester Cityja na Maksimiru.

Već smo pisali o povratku Leonarda Sigalija o čemu možete pročitati OVDJE, a sada Sportske novosti donose i informaciju da bi se u Dinamo rado vratili Junior Fernandes i El Arabi Hilal Soudani koji su itekako zadužili zagrebački sastav. Fernandesu ugovor s Alanyasporom ističe krajem ovog mjeseca i u Dinamo bi se mogao vratiti kao slobodan igrač. Ove sezone je u turskoj Superligi u 22 utakmice zabio sedam golova i upisao pet asistencija, a ode li Mislav Oršić ovog ljeta što je također opcija, moglo bi se otvoriti mjesto za Fernandesov povratak.

Što se Soudanija tiče, on se htio vratiti još dok je bio u Nottingham Forestu, ali Nenad Bjelica ga nije htio. Sada se oporavlja od ozljede križnih ligamenata u Olympiacosu za koji je u 19 utakmica zabio sedam golova i upisao pet asistencija prije ozljede. S Grcima ima ugovor do ljeta 2021. godine, ali i sam je nekoliko puta rekao da karijeru želi završiti u Dinamu pa ni to ne bi bila velika prepreka.

U petak se vraća HT Prva liga, a dok čekamo povratak domaćeg prvenstva prisjetimo se najboljih akcija i golova iz prvog dijela sezone.