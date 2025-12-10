Gvardiol sa Cityjem šokirao Real; Lekin povratnički poraz; Kovač kiksao protiv Norvežana

Vodeći sastav Lige prvaka Arsenal je upisao i šestu pobjedu nakon što je na gostovanju sa 3:0 svladao Club Brugge u premijeri Ivana Leke na klupi belgijskog sastava.

Aktualni europski prvak PSG je odigrao 0:0 na gostovanju kod Athletic Bilbaoa, dok je Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, remizirala 2:2 protiv Bodo/ Glimta. Benfica je bila bolja od Napolija sa 2:0 uz asistenciju Franju Ivanovića, a identičnim rezultatom je Juve 'slomio' ciparski Pafos za koji su igrali Mislav Oršić i Ivan Šunjić.

Kraljevski klub je poveo, no Građani su okrenuli rezultat ostvarivši važnu pobjedu protiv 'ranjenog' Reala.

Španjolski velikan je bio bitno oslabljen neigranjem čak osmorice igrača. Nije bilo Kylana Mbappea zbog ozljede lijeve noge, a zbog problema s ozljedama izvan stroja su i Dani Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba i Eduardo Camavinga.

Francuski sudac Clement Turpin je već nakon 90 sekundi utakmice pokazao jedanaesterac za domaćine. Nunez je oborio Vinicius, a Francuz pokazao na bijelu točku. Međutim, nakon pregleda video snimke, promijenio je odluku, dosudivši prekršaj na rubu kaznenog protora. Pucao je Valverde, ali pored gola.

Daleko bolje otvaranje Real je okrunio vodstvom u 28. minuti. Jude Bellingham je gurnuo loptu na desnu stranu do Rodryga koji je ušao u kazneni prostor, te pogodio u suprotni kut za vodstvo domaćina.

Građani su izjednačili u 36. minuti. Rayan Cherki je ubacio iz kornera, Joško Gvardiol je najviše skočio pucavši glavom, Thibaut Courtois je obranio, no Nico O'Reilly je odbijanac pospremio u mrežu.

Samo tri minute kasnije gosti su dobili kazneni udarac nakon što je Antonio Rüdiger 'zagrlio' Erlinga Haalanda. Norvežanin je sam izveo najstrožu kaznu postigavši svoj 24. gol u svim natjecanjima ove sezone.

U sudačkoj nadoknadi gosti su imali još dvije sjajne prilike, no Courtois je obranio udarce Haalanda i Cherkia. U nastavku je bilo 'vatreno', prilike su se nizale. Real je najbliže izjednačenju bio u 85. minuti kada je Endrick pucao glavom pogodivši okvir gola.

Gvardiol je odigrao cijeli susret za City, dok je Mateo Kovačić na listi ozlijeđenih igrača.

Aktualni europski prvak PSG je na gostovanju u Španjolskoj odigrao 0:0 protiv Athletic Bilbaoa. Gosti su dominirali, imali su niz prilika, ali je Unai Simon pružio sjajnu predstavu. Najbliže golu Parižani su bili u 65. minuti, no Bradley Barcola je pogodio prečku.

PSG je sada treći sa 13 bodovam dok je Bilbao na 28. mjestu s pet bodova.

Vodeći sastav Lige prvaka Arsenal je na gostovanju sa 3:0 porazio Club Brugge kojeg je prije nekoliko dana preuzeo Leko. Hrvatski stručnjak je stigao u Brugge nakon što je od srpnja ove godine vodio Gent.

Topnici su poveli u 25. minuti nakon fantastičnog gola Nonija Maduekea. Mladi engleski napadač je osvojio loptu gotovo na sredini terena, prošao dva suparnička igrača, a potom sa 20-taka metara opalio i pogodio rašlje. Londonski sastav je na otvaranju nastavka povećao prednost, a ponovo je strijelac bio Mandueke. Martin Zubimendi je ubacio s lijeve strane, a napadač Topnika na drugoj stativi glavom zabio za 2:0.

Sve dvojbe oko pitanje pobjednika, ako ih je i bilo, razriješio je Gabriel Martinelli pogodivši u 56. minuti same rašlje za uvjerljivih 3:0.

Benfica je sa 2:0 svladala Napoli upisavši drugu pobjedu.

Frano Ivanović je dobio priliku od prve minute, a u 12. minuti je imao matnu situaciju situaciju nakon što je izašao sam ispred suparničkog vratara, ali je njegov udarac Vanja Milinković-Savić obranio. Osam minuta kasnije portugalski sastav je ipak poveo. Samuel Dahl je ubacio s lijeve strane, Ivanović je spustio do Richarda Riosa, a ovaj svladao vratara talijanskog prvaka.

Napoli je bio vrlo blizu izjednačenja u 29. minuti, ali je Giovanni Di Lorenzo pucao pored gola. Benfica je u 49. minuti 'podebljala' vodstvo. Ponovo je u akciji sudjelovao Ivanović. Hrvatski napadač je uposlio Riosa, a ovaj produžio do Leandra Barreira koji je lijepo zabio.

Ivanović je igrao do 76. minute.

Juventus je identičnim rezultatom svladao Pafos, a talijanski velikan je tek u drugom dijelu slomio goste.

Andrea Cambiaso je u 67. minuti dodao u šesnaesterac, loptu je primio Weston McKennie i zabio u desne rašlje pored nemoćnog Neofytosa Michaila. Pet minuta kasnije Jonathan David je zabio za 2:0 nakon brze kontre torinskog sastava.

Najbliže golu Pafos je bio u 30. minuti. Oršić je povukao kontru, uposlio Andersona Silvu koji je pucao s ruba kaznenog prostora pogodivši stativu. Oršić je igrao do 78. minute, a Šunjić cijeli susret.

Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač je odigrala 2:2 protiv Bodo/ Glimta. Njemački sastav je vodio 1:0 i 2:1, ali su se gosti oba puta vratili.

Domaćin je poveo u 18. minuti. Fabio Silva je 'ukrao' loptu na centru, jurnuo u kontru i lijepo uposlio Juliana Brandta koji je poentirao za 1:0. Norveški sastav je izjednačio u 42. minuti. Patrick Berg je ubacio u kazneni prostor nakon kratkog dodavanja iz kornera, a Haitam Aleesami je iz blizine glavom zabio za 1:1.

Dortmund u 51. minuti ponovo dolazi do prednosti, a još jednom je strijelac bio Brandt. Nakon ubačaja glavom je pucao Maximilian Beier, gostujući vratar je obranio, ali je Brant pospremio odbijanac. Norvežani se nisu predavali i uspjeli su izjednačiti u 75. minuti, a strijelac je bio Jens Hauge.

S identičnih 2:2 završio je i susreti između Bayer Leverkusena i Newcastle Uniteda.

Domaćin je poveo u 13. minuti, Alex Garcia je izveo korner, Robert Andrich je pucao glavom pogodivši u leđa gostujućeg veznjaka Brunu Guimaraesa od čijih se leđa lopta odbila u mrežu.

Izjednačio je Anthony Gordon iz kaznenog udarca kojeg je skrivio vratar Mark Flekken. Jedinica Apotekara se poigravala, što je iskoristio Nick Woltemade 'ukravši' mu loptu, nakon čega je Flekken skrivio prekršaj. Turski sudac Serdar Gozubuyuk je pokazao na bijelu točku, a njegovu odluku je potvrdio i VAR.

Nakon što je zabio s bijele točke, Gordon je u 61. minuti umalo zabio iz igre, ali je njegov udarac završio u okviru gola. Sjajnu predstavu Gordon je u 74. minuti upotpunio asistencijom Jacobu Murphyju za preokret Svraka. U 80. minuti je okvir gola pogodio i Murphy.

Apotekari su u 89. minuti ipak uspjeli izjednačiti. Ibrahim Maza je gurnuo za Alexa Grimalda koji je lijepo pogodio za 2:2.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 18 bodova, Bayern ima 15, a PSG, Manchester City i Atalanta po 13 bodova. Slijede Inter, Real Madrid, Atletico Madrid i Liverpool sa po 12 bodova.

Liga prvaka se nastavlja 20. i 21. siječnja iduće godine, a zadnje kolo je 28. siječnja.