Španjolci su pisali da je Alonso bivši ako izgubi od Cityja! Evo što je rekao nakon poraza

Španjolski velikan je bio bitno oslabljen neigranjem čak osmorice igrača. Nije bilo Kylana Mbappea zbog ozljede lijeve noge, a zbog problema s ozljedama izvan stroja su i Dani Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba i Eduardo Camavinga.

Francuski sudac Clement Turpin je već nakon 90 sekundi utakmice pokazao jedanaesterac za domaćine. Nunez je oborio Vinicius, a Francuz pokazao na bijelu točku. Međutim, nakon pregleda video snimke, promijenio je odluku, dosudivši prekršaj na rubu kaznenog protora. Pucao je Valverde, ali pored gola.

Daleko bolje otvaranje Real je okrunio vodstvom u 28. minuti. Jude Bellingham je gurnuo loptu na desnu stranu do Rodryga koji je ušao u kazneni prostor, te pogodio u suprotni kut za vodstvo domaćina.

"Građani" su izjednačili u 36. minuti. Rayan Cherki je ubacio iz kornera, Joško Gvardiol je najviše skočio pucavši glavom, Thibaut Courtois je obranio, no Nico O'Reilly je odbijanac pospremio u mrežu.

Samo tri minute kasnije gosti su dobili kazneni udarac nakon što je Antonio Rudiger "zagrlio" Erlinga Haalanda. Norvežanin je sam izveo najstrožu kaznu postigavši svoj 24. gol u svim natjecanjima ove sezone.

U sudačkoj nadoknadi gosti su imali još dvije sjajne prilike, no Courtois je obranio udarce Haalanda i Cherkia. U nastavku je bilo "vatreno", prilike su se nizale. Real je najbliže izjednačenju bio u 85. minuti kada je Endrick pucao glavom pogodivši okvir gola. Gvardiol je odigrao cijeli susret za City, dok je Mateo Kovačić na listi ozlijeđenih igrača.

Španjolski mediji su nakon domaćeg šokantnog poraza od Celte u nedjelju pisali da je City zadnja šansa za Alonsa. Špekuliralo se da je Perez već u kontaktu s Jurgenom Klopom, ali prema prvim izjavama nakon poraza, ne čini se da Alonso misli odstupiti.

'Nemamo si što međusobno prigovoriti. Pokušavali smo do kraja, dobro smo počeli i poveli, ali postoje trenuci kada ti svaki udarac nanese više štete i tako je bilo. U 10 minuta, s kornerom i penalom, preuzeli su vodstvo. Utakmica je bila ozbiljna, natjecateljska. Ali popustili smo', rekao je Bask pa je nastavio:

'Nismo dobro kontrolirali te situacije i onda je ekipa pokušala. Na bolji ili lošiji način, ali pokušavali smo do kraja. Imali smo prilike, nedostajalo nam je preciznosti da postignemo gol. Međutim, nemam nikome ništa za prigovoriti. "Kada si u delikatnom trenutku, ne samo u igri, već i s obzirom na to odakle dolazimo, s ozljedama s kojima se trenutno suočavamo... osjećaš se malo manje čvrsto. I to je dovelo do toga da su se prebrzo vratili. U ovakvim utakmicama moraš dopustiti vrlo malo, a mi smo to učinili, ali dovoljno da preokrenu rezultat. I onda... kada stvari ne idu, imaš prilike, u drugom poluvremenu neke za pogodak, ali nismo uspjeli.'

Alonso je komentirao i zvižduke Bernabeua.

'Bilo je svega; također i trenutaka kada su pljeskali i dobro gurali do kraja. Pokušali smo. I nismo zadovoljni nizom koji imamo, očito; ali nemam ništa za prigovoriti. I nikada navijačima, jer su mnogo toga vidjeli i mnogo znaju o ovome. A ni igračima danas.'