Dinamo preko noći u potpunoj tajnosti prodao svojeg vratara za nešto više od 11 milijuna: 'Ostvarila mi se želja, sada moram raditi da budem još bolji'

Adrian Šemper potpisao je s Chievom iz Verone do 2024. godine. Talijani su ga Dinamu platili 1.5 milijuna eura, odnosno nešto više od 11 milijuna kuna

Dinamo je u tišini napravio jedan unosan transfer. Adrian Šemper više nije član maksimirskog sastava. 22-godišnji vratar je postao igrač Chieva iz Verone. Talijanski drugoligaš je zadovoljan njegovim izvedbama, ali prije ove krize je bilo upitno hoće li se aktivirati otkupna klauzula od milijun i pol eura ako ne uđu u Serie A.

Chievo je ipak odlučio otkupiti Šempera koji je potpisao do 2024. godine. Mladi talentirani vratar je u dresu Dinamove prve ekipe odigrao tek 12 utakmica i pri tome primio 16 golova. Bilo je to one sezone kada su 'modri' svojeg mladog vratara nespretno žrtvovali u Ligi prvaka u kojoj se nije snašao i primao je golove kao na traci. U pet utakmica u 'modrom' dresu je uspio sačuvati mrežu netaknutom, a generalni je dojam da je prerano potrošen i da je u Dinamu mogao ostaviti i dublji trag.