Dinamo predstavio nove dresove za sezonu 2020/21.; pogledajte dizajn za domaće, gostujuće i europske utakmice

Sportski brend adidas i hrvatski nogometni šampion GNK Dinamo predstavili su nove dresove za sezonu 2020./2021. Upravo će u njima igrači Dinama odigrati utakmicu s Varaždinom (petak, Arenasport, 18.55), a potom i sve one koje slijede nakon 14. kolovoza kada počinje nova nogometna sezona i nove europske kvalifikacije

Nastavak suradnje s Dinamom adidas je odlučio obilježiti onime po čemu je Dinamo najpoznatiji, a to je plava boja. Sva tri dresa ove godine dolaze u različitim nijansama plave boje s novim, osvježenim dizajnom za domaći, gostujući i europski dres. I sva tri sadrže novu AEROREADY tehnologiju koja apsorbira vlagu i pomaže igračima da se osjećaju ugodno, spremno i svježe.

Dodatna posebnost novog Dinamovog gostujućeg dresa je u tome što je on napravljen od reciklirane plastike i to kroz adidasovo partnerstvo s 'Parley for the Oceans' projektom čiji je cilj zaštita okoliša kroz smanjenje negativnog utjecaja plastike. Materijal korišten za izradu Dinamovog gostujućeg dresa dolazi tako od plastike prikupljene direktno s plaža kako bi se spriječilo da ta plastika završi u oceanima.