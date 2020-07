U Dinamu je koronavirusom zaraženo čak 18 nogometaša, oglasio se i kapetan: Stanje je gore nego na Titaniku...

Čak 18 nogometaša Dinama iz Bukurešta zaraženo je koronavirusom, a zbog toga ovaj klub možda neće moći završiti sezonu te će ispasti u drugu ligu. Među zaraženima je i jedan hrvatski nogometaš

A među njima je i jedan hrvatski nogometaš, Filip Mrzljak (27) koji od 2014. godine igra u Rumunjskoj, a prije toga je nastupao za zagrebačku Lokomotivu.

U momčadi bukureštanskog Dinama je još jedan naš nogometaš, kapetan momčadi je iskusni stoper Ante Puljić (32) koji je nakon Zadra i Lokomotive igrao za zagrebački Dinamo (od 2011. do 2013. godine), nastupao je za 'modre' i u Ligi prvaka, a nakon toga se otisnuo u inozemstvo. Igrao je u belgijskom Gentu, pa u ruskom Tom Tomsku te u Saudijskoj Arabiji. U Dinamu Bukurešt je stigao početkom ove sezone, no za njih je igrao i u sezoni 2015./2016.

I baš se Puljić dramatičnim izjavama obratio rumunjskoj javnosti i navijačima Dinama. Slikovito je Puljić objasnio situaciju u kojoj se klub nalazi.

'Situacija je dramatična. Gore je nego na Titaniku nakon sudara sa santom leda. Ne znam uopće koliko imamo spremnih igrača. Juniori će uskočiti u momčad ako zatreba...', rekao je zabrinuti Puljić.

'Nogomet se igra u sustavu 4-4-2, ali mi jedva imamo za 4-2. A tu ne računam ni golmana', kaže Bogdan Balanescu, jedan od čelnika kluba.

'Kome je uopće u interesu da se prvenstvo nastavi u ovakvim uvjetima? Razumijem to s televizijskim pravima, ali ako želite vidjeti što je prava drama, onda nas pustite da igramo s djecom. Pa recite mi, tko to ima koristi ako Dinamo ispadne iz lige?', zapitao se napadač Matija Montini nakon što je postalo jasno da će Dinamo preostale utakmice do kraja Lige za ostanak, a koje su u isto vrijeme i odlučujuće za spas kluba, morati igrati s juniorima...

Prva je na rasporedu danas od 19 sati, Dinamo gostuje kod Hermanstadta.