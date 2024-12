Dinamo je doveo trećeg trenera u tri mjeseca. Što ako problem nije u njima?

Sergej Jakirović , Nenad Bjelica i sad Fabio Cannavaro . Nova Dinamova Uprava, koja je klubu jamčila financijsku i rezultatsku stabilnost, ostat će upamćena kao ona koja je u tri mjeseca imala tri različita trenera. Podsjetilo je to na neka prošla vremena, kad su se treneri u Maksimiru smjenjivali kao na traci, vremena za koja je baš ova Uprava tvrdila da su davna prošlost.

Sergej Jakirović dobio je oko 350.000 eura otpremnine, Nenad Bjelica dobit će 1.2 milijuna, a njegov stožer upola manje. Tako je Dinamo u tri mjeseca na otpremnine spiskao otprilike dva milijuna eura uvjeren da će dolazak Cannavara okrenuti groznu situaciju u SHNL-u. Možda hoće i bilo bi glupo otpisati ga unaprijed, to zaista nitko ne može znati. Ali što ako neće?

Hoće li Marko Marić i tročlana Dinamova Uprava smijeniti i njega ako u nastavak prvenstva krene suprotno očekivanjima? Pa što sad? Ha, bože moj, parsto tisuća eura otpremnine i njemu pa potraga za novim trenerom. I tako u krug. Jer, tako Dinamo, čini se, trenutačno funkcionira, odnosno tako djeluje.

Sergej Jakirović nikad nije 'sjeo' aktualnom Dinamovom vodstvu. Nova ekipa u Maksimiru samo je čekala Jakirovićev krivi korak do te mjere da se dan nakon ludog slavlja na Trgu pojavila informacija da ga žele smijeniti. I željeli su, ali stvarno nije bio pravi trenutak.

Jakirović će ostati zapisan kao autor debakla u Munchenu 9:2. Dinamo je preveliki klub da bi bilo koji trener preživio takav poraz, pa makar i od moćnog Bayerna, i Jakiroviću nije bilo spasa. Nisu mu na ruku išli ni poraz od Hajduka i remi s Rijekom i Dinamo mu je dao otkaz.

Bjelica nije bio jednoglasni odabir

Bio je to ishitren potez, bez jasne ideje tko bi ga zamijenio i tjedan dana je Dinamo tražio novog trenera. Bjelica je bio prvi kandidat pa je onda bio jako daleko od Dinamove klupe. Opet se spominjao Fabio Cannavaro, koji je nekako uspio očarati Dinamovo vodstvo, netko je izvukao i Ruuda van Nistelrooya, spominjao se i Željko Sopić, a onda je u kopernikanskom obratu na klupu ipak sjeo Bjelica.

Velimir Zajec nije bio oduševljen njegovim odabirom, ali je na kraju popustio. Bjelica je momčad preuzeo u izrazito delikatnoj situaciji. Puno toga što se Dinamu izdogađalo u zadnje vrijeme išlo je njemu na dušu, ali je bilo i objektivnih okolnosti na koje nije mogao utjecati. Ozlijedili su mu se redom važni igrači, nije imao vremena ništa uigravati zbog natrpanog rasporeda, a u nekim utakmicama je imao i peha. No, imao je sigurno dovoljno dobru momčad da pobijedi Goricu, Slaven i Lokomotivu tako da mu pehovi nisu i ne mogu biti opravdanje.

Čekale su se pripreme i prijelazni rok iako je svima jasno bila da će najveća Dinamova pojačanja biti oporavak Josipa Mišića, Petra Sučića i Brune Petkovića. No, Bjelica to nije dočekao nego je dobio otkaz. Ta odluka bila je rezultat 'analize sportskih rezultata' Dinamovog vodstva iako je zaista nejasno što su to točno analizirali čitavih tjedan dana, koliko je prošlo od zadnje utakmice u polusezoni. Svi su znali da su rezultati bili ispod svih očekivanja. Na presici su rekli da su rezultati bili razlog za smjenu, pa bi onda logično bilo da su Bjelicu rezultati odavno došli otkaza.